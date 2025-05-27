Автофестиваль, открытие мотосезона и много музыки: чем удивит и порадует день рождения Тольятти

В Парке Победы пройдет чемпионат по борьбе корэш и праздничная программа «Мульти-лето яркого цвета», в технопарке «Жигулевская долина» откроется автофестиваль «Транспортный цех» и будут работать интерактивные площадки, на фестивале «Техноград», который пройдет в парковом комплексе истории техники имени Сахарова, откроют мотосезон, а на площади у «Волгаря» будут играть локальные музыкальные коллективы. В парке Центрального района представят проект «Луковый городок», на площади Дворца культуры «Тольяттиазот» пройдет выставка ретроавтомобилей, тех, кто придет в парк культуры и отдыха Комсомольского района, ждет масштабная детская программа, а на центральной площади в семь вечера начнется большой праздничный концерт.

Как говорится: если вы давно хотели познакомиться с Тольятти, но ждали знака или удобного случая, это они! Оба два.

Фото: ТИЦ Самарской области