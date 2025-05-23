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Уикенд

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Живем на контрастах: составили планы на выходные с 24 по 25 мая

Планы на выходные на этой неделе примерно такие: заряжаемся хип-хопом от МС Сенечки, обмениваемся цветами в Струковском саду, устраиваем битву на танцевальном баттле в «Вечно молодом», с головой погружаемся в «Подполье Fest» и создаем свой летний напиток в Skuratov Coffee. Разгон от нуля до ста. А дальше уже лето.

Суббота, 24 мая

МС Сенечка, «Солидарность Самара Арена»

Хип-хоп-исполнитель родом из Сызрани даст шума перед матчем «Акрон-Локомотив». Начало – в половину шестого.

Цветочный маркет, Струковский сад

Продажа комнатных растений, обмен горшками и удобрениями напротив грота будет весь день – с одиннадцати до семи.

DROP.TUSA, «Вечно молодой»

Ожидаются жаркие танцевальные баттлы и – внимание – чемпионат по настольному теннису на летнике.

«Подполье Fest», «ХВАТ»

Десятилетие громкого феста отметим вместе с CELESTE, «Золотыми зубами», WLVS, the bojarski, hopelake, «СУПЕРКОЗЛАМИ», LESNIK и Selfchase. С двух до десяти!

Воскресенье, 25 мая

Летняя миксология, Skuratov Coffee

Встреча в Skuratov Coffee – тот самый повод узнать о принципах сочетания вкусов, погрузиться в мир миксологии и создать собственный напиток.

Фото: группа «ВКонтакте» «МС Сенечка», телеграм-канал «Вечно молодой», Ольга Измайлова, Юлия Гаер, архивы пресс-служб

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