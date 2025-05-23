Живем на контрастах: составили планы на выходные с 24 по 25 мая

Планы на выходные на этой неделе примерно такие: заряжаемся хип-хопом от МС Сенечки, обмениваемся цветами в Струковском саду, устраиваем битву на танцевальном баттле в «Вечно молодом», с головой погружаемся в «Подполье Fest» и создаем свой летний напиток в Skuratov Coffee. Разгон от нуля до ста. А дальше уже лето.