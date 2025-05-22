Прошлое через фото, мир художника и секреты актерской профессии: выбрали интересные культурные анонсы недели

В рамках проекта «Лучшие театры мира в Художественном» в Самаре – всего один раз! – покажут документальный фильм «Мир Эндрю Уайета». Историю о «магическом реализме» знакового американского художника XX века представит театральный критик Ксения Аитова – ее рассказ начнется в субботу 24 мая в пять вечера в «Художественном».