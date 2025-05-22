Прошлое через фото, мир художника и секреты актерской профессии: выбрали интересные культурные анонсы недели

Респект культурному сообществу города: весь город еще делится отчетами с Ночи музеев, а они – настоящие герои! – уже приготовили для всех что-то новое и весьма интересное!
В пятницу 23 мая в баре «Флэт31» стартует новая серия лекций о великих деятелях массовой – и элитарной – культуры: журналист и редактор Илья Сульдин расскажет историю Velvet Underground, культовую группу, которая сформировали ДНК сразу нескольких – панк, нойз, арт-рок, пост-панк, гаражный рок, неоромантика и глэм – важнейших направлений рок-музыки. Встреча начнется в семь вечера.
В субботу 24 мая старший научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Кирилл Гуров расскажет, о чем могут рассказать фотографии из прошлого, и прочитает лекцию «Смотрим на город через фотографию», используя большой фотоархив выставки «Здесь осталось детство».
В рамках проекта «Лучшие театры мира в Художественном» в Самаре – всего один раз! – покажут документальный фильм «Мир Эндрю Уайета». Историю о «магическом реализме» знакового американского художника XX века представит театральный критик Ксения Аитова – ее рассказ начнется в субботу 24 мая в пять вечера в «Художественном».
В воскресенье 25 мая художественный руководитель Драматического театра «Грань» Денис Бокурадзе в рамках выставки «Обгоняя время» – ее, к слову, продлят до 1 июня! – расскажет в «ЗИМ Галерее» о секретах актерской профессии, подводных камнях профессии «режиссер» и ближайших постановках театра.
Забежим немного вперед: в следующий вторник 28 мая диггер, фотограф и экскурсовод Петр Якубсон будет читать в «Доме архитектора» лекцию «Бункеры запасной столицы» – это отличная возможность выяснить, что знаменитый бункер Сталина – не единственный – и далеко не самый внушительный – бункер в городе.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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