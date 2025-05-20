Лето начинается в мае: летний бар «Кутеж» откроется трехдневным марафоном вечеринок

Чтобы встретить лето, запустить маховик летнего волжского веселья и открыть сезон открытого неба, вкусных напитков, живой музыки и танцев, команда «Кутежа» приготовила к открытию три роскошных концерта!

В пятницу 23 мая «Кутеж» – по уже сложившейся традиции! – соберет на террасе всех, кто уже давно ждет лета. Их будут ждать игристый велкам-дринк, конферанс Евгения Козаченко и живой концерт Романа Ожегова и Ayrish. Все начнется в семь вечера.

В субботу 24 мая начнется второй день «открывающей» программы, который пройдет под девизом «музыка, рождающая жизнь». В этот вечер на сцене будет царить молодой этно-электронный проект TARAXACUM: ребята уже покорили своими древними народными песнями, звучащими в ритме XXI века, Сибирь, Москву, Питер и федеральные каналы, а теперь готовятся к дебютному концерту в Самаре. Начало премьерного выступления назначено на восемь вечера.

В воскресенье 25 мая легендарный «Волга Фолк Бэнд» под управлением Дмитрия Буцыкова снова исполнят хиты группы «Кино» в народном звучании и авторские композиции, наполненные фолк-драйвом и волжским духом. В прошлом году эта программа взорвала летник «Кутежа» и нет ничего, что может помешать музыкантам повторить свой успех. Не опаздывайте: народное «Кино» начнется в семь вечера.

Собираем друзей, бронируем столы и ныряем – с разбега – в лето! Всю дополнительную информацию, включая количество оставшихся билетов, можно узнать тут.