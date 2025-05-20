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Какие сюрпризы ждут самарский энофилов: в субботу на «Станкозаводе» откроется второй Bigati Fest

Уже в эту субботу 24 мая на «Станкозаводе» во второй раз откроется уникальный всероссийский фестиваль Bigati Fest. Что ждет самарских энофилов, кроме безлимитного – по билету! – знакомства с топовыми – более трехсот наименований! – напитками, лекций от ведущих экспертов по вкусам и их сочетаниям, стильных фотозон и музыкальной программы? Этот вопрос мы задали создателю фестиваля Алану Бигати.

Алан Бигати

Создатель фестиваля Bigati Fest

«Одной из главных частей фестивальной программы этого года станет участие Анатолия Корнеева – совладельца и вице-президента одной крупнейших в России виноторговой компании Simple. Главный эксперт России по итальянским букетам и специалист по напиткам из Пьемонта и Тосканы прочитает на фестивале интересную лекцию по перспективам региональных виноделен и ответит на вопросы собравшихся. Поверьте, специалист такого масштаба редко выступает на фестивалях, поэтому билетов может и не хватить!»

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Фото: Максим Симонов

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Люди:
Алан Бигати

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