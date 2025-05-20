Какие сюрпризы ждут самарский энофилов: в субботу на «Станкозаводе» откроется второй Bigati Fest

Уже в эту субботу 24 мая на «Станкозаводе» во второй раз откроется уникальный всероссийский фестиваль Bigati Fest. Что ждет самарских энофилов, кроме безлимитного – по билету! – знакомства с топовыми – более трехсот наименований! – напитками, лекций от ведущих экспертов по вкусам и их сочетаниям, стильных фотозон и музыкальной программы? Этот вопрос мы задали создателю фестиваля Алану Бигати.