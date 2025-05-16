Уик-энд по-волжски: планы на выходные от Игоря Кукушкина

Не придумали, как уместить все самое лучшее, что происходит в городе, в одну подборку – пришли за помощью к тату-мастеру и сооснователю чайной «Мостик» Игорю Кукушкину. Четкий план для четких выходных готов, не благодарите.
Пятница, 16 мая
Вечер я проведу за работой над большим проектом костюма с перекрытием других тату. После этого – поужинаю в старом городе, а остаток вечера буду пить чай в «Мостике».
Суббота, 17 мая
Если позволит погода, поеду за город, гулять по Сокольим горам и пить чай с классным видом.
Вечером отправлюсь гулять по Ночи музеев! В Самаре всегда отлично проходят массовые гуляния по городу – этого так не хватает зимой.
Воскресенье, 18 мая
Планирую посетить Samara Boat Show в «Ласточке», посмотреть на красоту и порадоваться за развитие водного направления в любимом городе.
Вечером – на «Чайное Воскресенье» в гости к Славе Вершинину. Его дом – потрясающий образец бережного отношения к исторической архитектуре Самары, стиля и вкуса.
Фото: Варвара Шукшина, Максим Монахов, Игорь Кукушкин, Михаил Денисов, архивы пресс-служб
Комментарии (0)