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Уикенд

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Уик-энд по-волжски: планы на выходные от Игоря Кукушкина

Не придумали, как уместить все самое лучшее, что происходит в городе, в одну подборку – пришли за помощью к тату-мастеру и сооснователю чайной «Мостик» Игорю Кукушкину. Четкий план для четких выходных готов, не благодарите.

Пятница, 16 мая

Вечер я проведу за работой над большим проектом костюма с перекрытием других тату. После этого – поужинаю в старом городе, а остаток вечера буду пить чай в «Мостике».

Суббота, 17 мая

Если позволит погода, поеду за город, гулять по Сокольим горам и пить чай с классным видом.

Вечером отправлюсь гулять по Ночи музеев! В Самаре всегда отлично проходят массовые гуляния по городу – этого так не хватает зимой.

Воскресенье, 18 мая

Планирую посетить Samara Boat Show в «Ласточке», посмотреть на красоту и порадоваться за развитие водного направления в любимом городе. 

Вечером – на «Чайное Воскресенье» в гости к Славе Вершинину. Его дом – потрясающий образец бережного отношения к исторической архитектуре Самары, стиля и вкуса.

Фото: Варвара Шукшина, Максим Монахов, Игорь Кукушкин, Михаил Денисов, архивы пресс-служб

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