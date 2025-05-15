Мы знаем, что вы будете делать этой ночью: подробный гайд по Ночи музеев-2025

Программа Ночи музеев стартует с шести вечера. Начнем с того, что в этот вечер можно будет познакомиться поближе со всеми резидентами «Дома 77» в формате дня открытых дверей.

В 18:00 в бывшем пространстве ЦСИ «Нулевая комната» стартует Первая Поволжская ярмарка современного искусства, на которой будут представлены работы молодых художников из Самары и со всей планеты, в Gallery 419 будет работать аудиовизуальная инсталляция Lines, на запасной лестнице откроется аудио-визуальная инсталляция Uroven, а в Hey Honey shop: медиавыставка цифровых художников.

С девяти вечера на летнике ELEMENTS можно будет оценить медиаинсталляцию Fragments с аудиовизуальными работами художников из разных стран и аудио-визуальный перформанс с NoForm и Unkitanum, который будет представлен в большом зале, а в десять вечера начнется After party в «Вечно молодой»: два танцпола и диджеи Unowme, D Grisha, Ajin, Feso, Mad1killa и Dancetroy OS.