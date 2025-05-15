Мы знаем, что вы будете делать этой ночью: подробный гайд по Ночи музеев-2025

Каждый год в мае наступает ночь, которую с нетерпением ждет все культурное сообщество города – мы говорим про Ночь музеев. Специально к этой дате музейщики всей страны готовят самые интересные выставки, лекции и перфомансы: собрали самые интересные предложения от самарских культурных институций, чтобы доказать этот факт. В алфавитном порядке!
«Археоцентр»
В этом пространстве Ночь музеев начнется в два часа: на мастер-классе «Героические истории в наскальной живописи» можно будет примерить роль доисторического художника, а во дворе музея можно будет сделать себе браслет-оберег, короткий меч-акинак и шлем из картона. С половины третьего в музее начнутся экскурсии: в расписании есть тематическая «Есть в памяти мгновения войны», прогулка по постоянной экспозиции «Герои первобытного времени» и по выставке «Кристаллическая душа: спаси и сохрани»: «Железо – металл Марса» – можно будет погрузиться в мир мифических героев далекого прошлого, которые связаны с металлургией железа и кузнечным делом.
С пяти вечера доступна экспозиция выставки Botanica, в шесть начнется арт-сессия арт-терапевта Вилии Феоткуловой и искусствоведа Людмилы Малкиной «Терапия искусством», а в восемь – public talk с художницей Ксенией Баландиной.
С одиннадцати до четырех каждый час будет начинаться экскурсия по даче, а для детей будет работать детская мастерская, а в половину четвертого экскурсовод Оксана Ларешина прочитает лекцию «Слоны в жизни и в искусстве».
В три часа дня стартует детская программа, составленная из различных мастер-классов: можно будет расписать акриловыми красками деревянную заготовку, сделать вымпел или исторический головной убор из бумаги, написать автопортрет и попробовать свои силы на гончарном круге и сыграть в одну из старинных игр. Любителей прогулок ждут пешеходные экскурсии: детская «Кто живет на самарских фасадах» и «Пойдем на площадь!» для тех, кто постарше. С семи часов вечера в саду будут играть музыканты – BLACK COFFEE JAZZ с программой «Страна по имени Детство» и «Волга-Фолк Бэнд» с программой «С чего начинается Родина» – и показывать кино: Инга Пеннер представит фильм «Картины из жизни братьев Клодтов». А в одиннадцать вечера начнется прогулка по музею при свечах.
Программа Ночи музеев стартует с шести вечера. Начнем с того, что в этот вечер можно будет познакомиться поближе со всеми резидентами «Дома 77» в формате дня открытых дверей.
В 18:00 в бывшем пространстве ЦСИ «Нулевая комната» стартует Первая Поволжская ярмарка современного искусства, на которой будут представлены работы молодых художников из Самары и со всей планеты, в Gallery 419 будет работать аудиовизуальная инсталляция Lines, на запасной лестнице откроется аудио-визуальная инсталляция Uroven, а в Hey Honey shop: медиавыставка цифровых художников.
С девяти вечера на летнике ELEMENTS можно будет оценить медиаинсталляцию Fragments с аудиовизуальными работами художников из разных стран и аудио-визуальный перформанс с NoForm и Unkitanum, который будет представлен в большом зале, а в десять вечера начнется After party в «Вечно молодой»: два танцпола и диджеи Unowme, D Grisha, Ajin, Feso, Mad1killa и Dancetroy OS.
Ночь музеев в немузее отметят концертом медиаторов, который пройдет в СтереоКафе, и ретро-виниловым ретро-сейшном, для которого приготовили тысячи винтажных пластов 50-х и 60-х годов. Все начнется в восемь вечера и закончится за полчаса до полуночи.
С часу до пяти усадьба превратится в иммерсивную фотозону, воспроизводящую сцены бытовой жизни городской купеческой усадьбы последней четверти XIX века: со сценами чаепития, варки варенья и стирки белья.
На один день музейный дворик превратится во вневременное пространство, в котором можно будет «заглянуть» в черную дыру и узнать об играх прошлых столетий. С двух часов начнут работать игровые и творческие станции: «Техноложка», на которой можно будет своими руками создать детали для машины времени, «Ты – не ты, когда в будущем», «Игрища» с играми прошлого, настоящего и будущего и «Черная дыра», которой можно будет проверить свою ловкость. Закончится программа иммерсивным спектаклем «Маленький робот и необычная планета» от «Театра для малышей» – он начнется в половину четвертого.
В пять вечера начнется экскурсия Марии Самойловой по выставке «Завод на моей юбке», в шесть – художник-постановщик Урсула Берг и заведующая архивом театра «Грань» Елена Прокопенко проведут желающих по выставке «Обгоняя время». В семь – актер театра «Грань» Денис Евневич начнет играть литературно-музыкальную композицию «Есенин. Хулиганская лирика», приуроченную к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, а в девять – начнется концерт хора Aeternitas самарского православного собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия и дуэта Анны Авакян и Артема Тер-Оганнисяна.
Гостей музея ждет насыщенная программа с мастер-классами, экскурсиями, паблик-током и концертом! С шести вечера можно будет создать иллюстрированную мини-книжку о подвигах краеведа-супергероя, пройти по выставке «Тыл» в компании куратора проекта Рудольфа Голубева, подняться – каждые полчаса! – на крышу музея и поговорить с сотрудниками музея и его директором Андреем Кочетковым в ходе паблик-тока «Герои краеведения». Важно: для краеведов будет работать специальная зона с мягкими подушками.
Программа посвящена теме путешествий в будущее, прошлое и настоящее. С семи вечера будут работать две выставки: «Своды», посвященная истории особняка, и «Будущее в прошлом», посвященная представлению людей рубежа XIX-XX веков о будущем. Кураторские экскурсии по этим выставкам будут вести Артем Шаламов и Леонид Копылов. В рамках проекта «Экскурсии с Ироничным акцентом» в библиотеке музея откроется однодневная выставка «Живая коллекция», которая познакомит со старинными патефонами из частных коллекций Максима Сусанина и Антона Логвина.
Лекторий будет построен по принципу путешествий во времени и настоящее и откроется лекцией искусствоведа Ирины Свиридовой «Путешествие в будущее», которая начнется в половину восьмого. После этого Антон Карпишков прочитает лекцию «Путешествие в прошлое», а психолог Максим Ступченко – «Путешествие в настоящее».
За музыкальную программу отвечают ансамбль «Самарская камерата», Максим Морев и проект Interlink и квартет Жана Жиоржи.
Закончат Ночь музеев на сцене особняка: Илья Саморуков проведет арт-викторину, а потом извлекут капсулу времени, которая была закопана в саду музея на прошлую Ночь музеев.
Кроме детских мастер-классов и ювелирной экскурсии от магазина BUNTARKA, которая подарит возможность попасть на производство и узнать тайну создания украшений, в программе много интересного. В три часа начнется пешеходка «Звезды кинематографа в Самаре», в семь вечера старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой прочитает лекцию «Подвиг с камерой в руках», в восемь – начнется концерт квартета Андрея Беспалова, который выступит с программой «Незабываемые мелодии советского кино», а за полчаса до полуночи можно будет отправиться на авторскую экскурсию Натальи Рябчиковой «Музей ночью» и увидеть музей с непривычной стороны.
Команда библиотеки приготовила к Ночи музеев пешеходную экскурсию «Замечательные достопримечательности», в ходе которой можно будет познакомиться с городской скульптурой и памятниками Самары, пешеходную экскурсию «Куйбышев – запасная столица» и экскурсию по выставке Регионального центра Всероссийского музея Пушкина. В семь вечера можно будет послушать лекцию доктора исторических наук Зои Кобозевой «Синий платочек: повседневная жизнь тылового Куйбышева», а в девять – посмотреть фильм «Дети запасной столицы», который представит его режиссёр и автор сценария Алена Семыкина.
В программе Ночи Музеев экскурсии (каждые полчаса) по выставке «Судьба одна на всех», кураторский показ выставки «Будем жить», открытие выставки Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь» и выступление хора «Виват» во дворе музея. В зале Коллекционер можно будет попасть на мастер-классы по созданию открыток, оригинальных скетчей исторических мест и написанию натюрмортов, в зале Лекторий в половину седьмого начнется театральное представление актеров театра «Самарская площадь» по мотивам рассказов Евгения Носова, «Красное вино Победы», а во дворе музея можно будет принять участие в акции «Собери шедевр» и послушать выступление хора «Виват».
К Ночи музеев команда галереи приготовила выставку «Чудовища»: подборка картин восьми художников из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани станет отличной возможностью познакомиться с образами химер и монстров, живущих за границами реальной рациональности, и попытаться разобраться, какие из этих чудовищ живут в наших головах, снах и фантазиях.
Здесь основной темой программы Ночи музеев станут городские герои: сообщество «Палатка Group» представит в А106 Галерее выставку «Чай в палатке», в «ЦЕХе» будет работать лекторий, который откроется лекцией режиссера Антона Долганова «Как снять музыкальный клип?», а в четыре часа дня в зале В205 официально стартует выставка-ярмарка проекта «АРТ 100»: основной темой работ станет «Точка Взлёта», которая будет представлена в разных образах символов полёта мысли, творчества, свободы духа, вдохновения.
В семь вечера на крыше зазвучит джаз: «Джаз-Трио Дениса Рыбакова» представит все свои «боевики». А потом коллаборация СИНЕСТЕЗИЯ orchestra и SUDAKOV STUDIO покажут, что было бы, если бы город мог звучать – их аудио-визуальный концерт-впечатление о Самаре начнется в десять вечера.
Команда творческого пространства постарается максимально раскрыть тему «Герои». В «ночной» программе мастер-класс про уверенность через вокальные приемы, психологический лекторий про отношение к жизни и два интерактива: один посвящен героям, которые ежедневно помогают другим, а другой предназначен для семейных пар.
Эта Ночь музеев станет дополнительным поводом отпраздновать годовщину открытия филиала Третьяковской галереи: гостей пространства ждет масштабная программа «Праздничный стол – от Ван Гога до Фабрики-кухни». Команда музея представит летний двор, в котором в течение теплого сезона будут идти лекции, кинопоказы и фестивали, а для участников программы Ночи музеев будет создан специальный маршрут – от «праздничных столов», отражающих разные направления работы филиала, до экспозиции выставки.
В этот день можно будет сыграть в интерактивную игру «Художественный куб “Вопрос-Ответ”», в фанты «Коллективный холст» и «Музееполию» от экономического отдела галереи. А еще – сделать свечи для торта на «Свечном заводе», пройти тест «Какой ты торт?» от Музея Фабрики-кухни, заняться «Огурцами» – то есть сделать оригами в теплице – и посетить «Кабинет реставратора».
В программе лектория: лекции «Светлое чувство ностальгии», «День рождения по-советски» и «Застолье в искусстве», а за музыку – сцена будет работать с семи до десяти вечера – будут отвечать виниловый диск-жокей Илья Кравченко, «Любовь эмигранта» – в полном составе! – и The Diasonics.
Весь день будет работать выставка «Искусство в окопах» – двадцать панно, которые рассказывают о судьбах любимых актеров, режиссеров и деятелей искусства, принимавших участие в Великой Отечественной войне. А в половину десятого начнется экскурсия «Герои на кинопленке».
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб, Михаил Денисов, Антон Бронзов
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