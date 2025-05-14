Юбилей Рахманинова, поэзия Таврова и путешествие пианино: культурная афиша для всех, кто не пойдет на Ночь музеев

В субботу 17 мая в рамках проекта «Лучшие театры мира в Художественном» для самарских ценителей классики приготовили роскошный подарок: в кинотеатре покажут видеоверсию выступления Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Российского национального молодёжного симфонического оркестра. На открытии цикла концертов, посвящённых 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова пианист-виртуоз исполнит Первый и Второй концерты композитор на сцене концертного зала имени Чайковского.