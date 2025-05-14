Юбилей Рахманинова, поэзия Таврова и путешествие пианино: культурная афиша для всех, кто не пойдет на Ночь музеев

Всеобъемлющий гайд по самарской Ночи Музеев уже на подходе, а для всех, кто не любит масштабных мероприятий, собрали камерные анонсы на выходные.
В субботу 17 мая в рамках проекта «Лучшие театры мира в Художественном» для самарских ценителей классики приготовили роскошный подарок: в кинотеатре покажут видеоверсию выступления Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Российского национального молодёжного симфонического оркестра. На открытии цикла концертов, посвящённых 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова пианист-виртуоз исполнит Первый и Второй концерты композитор на сцене концертного зала имени Чайковского.
В баре «Другой зомби» в субботу состоится премьерное выступление проекта поэтессы Софьи Сыромятниковой и гитариста Алексея Цыбульникова «Плач по Блейку». Зрителей ждет глубокое погружение в психоделический мир поэзии Андрея Таврова, построенное на художественном чтении его стихов в сопровождении авторской музыки.
В воскресенье 18 мая на улицы Самары вернется уникальный иммерсивный спектакль-променад «Путешествие одного пианино» – это отличная возможность прогуляться по историческому центру города – а еще по судьбам и эпохам! – в компании актеров независимого уличного театра «Пластилиновый дождь».
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)