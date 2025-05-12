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Что-то на высоком: в загородном клубе SKY VILLAGE открывают летний сезон

Загородный клуб SKY VILLAGE открывает сезон – и это прямая команда доставать соломенные шляпы и солнцезащитные очки! В чек-листе на 17 мая: повеселиться на горячей вечеринке – несмотря на погоду за окном, искупаться в бассейне (да, уже можно!) или просто отдохнуть рядом с игристым и закусками, которые (!) включены в стоимость билетов, потанцевать под диджей-сеты одного из самых известных саундпродюссеров России Антона Ишутина и других локальных диджеев, а после – проводить настоящий волжский закат с высоты птичьего полета.

Все включено – и мы включаемся – с четырех дня и до часу ночи! Забронировать место можно по номеру телефона: +7(927) 898-50-55.

Фото: Архивы пресс-служб

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