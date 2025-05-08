Выходные, на выход: строим планы с Валерией Володиной

У кого-то семь пятниц на неделе, а у нас сплошные субботы и воскресенья. Запасаемся планами на долгие выходные вместе с основателем сети мастерских красоты «Рук не хватает» Валерией Володиной. Загибаем пальцы на руке, если было!
План первый
Пройти двадцать тысяч шагов по самарской набережной.
План второй
Пожарить шашлыки и сходить в баню на даче с семьей и родителями.
План третий
Съесть жареную мойву и «Костер с рваной свининой» на летнике «Ветерка».
План четвертый
Сходить в спа и бассейн в Lotte Hotel Samara.
План пятый
Обязательно завершить праздники лимфодренажным массажем в SlimChik.
Фото: Валерия Володина, социальные сети бара «Ветерок»
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