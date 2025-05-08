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Выходные, на выход: строим планы с Валерией Володиной

У кого-то семь пятниц на неделе, а у нас сплошные субботы и воскресенья. Запасаемся планами на долгие выходные вместе с основателем сети мастерских красоты «Рук не хватает» Валерией Володиной. Загибаем пальцы на руке, если было!

План первый

Пройти двадцать тысяч шагов по самарской набережной.

План второй

Пожарить шашлыки и сходить в баню на даче с семьей и родителями.

План третий

Съесть жареную мойву и «Костер с рваной свининой» на летнике «Ветерка».

План четвертый

Сходить в спа и бассейн в Lotte Hotel Samara.

План пятый

Обязательно завершить праздники лимфодренажным массажем в SlimChik.

Фото: Валерия Володина, социальные сети бара «Ветерок»

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Валерия Володина

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