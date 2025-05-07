Культурная афиша недели: электро-поп-рок, балет и ретро-кино под открытым небом

Как провести очередные длинные майские выходные, чтобы потом не было мучительно больно? У нас есть сразу пять вариантов ответа на этот вопрос – выбирайте!
Джазовые четверги в «Рюмочке» никто не отменял! Завтра – то есть 8 мая – в Самаре выступит пианист и композитор Ярослав Сапожинский, который порадует ценителей джаза насыщенной программой, в которой нашлось место и авторским произведениям Ярослава и его аранжировкам известных – включая «Звезду по имени солнце» – хитов.
В пятницу 9 мая в рамках гастрольного тура по стране город на Волге посетит электронный поп-рок проект из северной столицы TAPENIGHT: андерграундные модники с пронзительными песнями о любви, тоске и одиночестве, не лишенными самоиронии обеспечат кристальный балдеж на танцполе бара «Куйбышев».
В субботу 10 мая в «Художественном» покажут видеоверсию балета «Катарина, или дочь разбойника»: команда Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского представит свою версию спектакля – основанного на реальных событиях! – Жюля Перро, который более ста лет был незаслуженно забыт.
А еще на субботу запланировано выступление столичного вокально-инструментального ансамбля психоделического блюз-рока «Погнали» в «Бутылисте» – это событие из категории «Лучше не пропускать», да и вход на концерт свободный!
Воскресенье 11 мая предлагаем посвятить кино! Предлагаем две локации под открытым небом: в сквере музея Эльдара Рязанова покажут фильмы «Сын полка» и «В шесть часов вечера после войны», а в программе кинотеатра на набережной «Тимур и его команда», «Судьба человека» и «А зори здесь тихие».
Текст: Денис Либстер
Фото: Игорь Захаркин, архивы пресс-служб
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