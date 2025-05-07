Культурная афиша недели: электро-поп-рок, балет и ретро-кино под открытым небом

Джазовые четверги в «Рюмочке» никто не отменял! Завтра – то есть 8 мая – в Самаре выступит пианист и композитор Ярослав Сапожинский, который порадует ценителей джаза насыщенной программой, в которой нашлось место и авторским произведениям Ярослава и его аранжировкам известных – включая «Звезду по имени солнце» – хитов.