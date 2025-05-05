Читаем на крыше: встречайте новый формат книжного клуба

Команда «Города курорта» и книжного клуба «Барбизон» предлагают городу новый формат обсуждения любимых книг в хорошей компании: они добавили к литературе охлажденное игристое – и закуски! – от Gourmet Vinoteca, а в дополнение – роскошные виды с крыши «Оперы». Первое заседание книжного клуба на крыше назначено на 30 мая: на нем будут обсуждать книгу Гузели Яхиной «Эйзен». Новый роман известной писательницы отличается от ее предыдущих книг «Зулейха открывает глаза», «Эшелон на Самарканд» и «Дети мои» – Гузель пытается разгадать загадку великого Эйзенштейна через призму его творчества. Хотите обсудить слог Яхиной и книгу, которая получилась очень живой, как и жизнь человека, жившего в ту эпоху? У нас хорошие новости: пара свободных мест на крыше еще есть!

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