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Сегодня все бесплатновое: как провести майский день, не потратив ни рубля?

Нет, это не потому, что мы не умеем считать – скорее, просто уверены, что эмоции не купишь за деньги. Сегодня на «Станкозаводе» пройдет лекция «Введение в историю денима», Третьяковка в Самаре подготовит удочки для рыбалки, Ботанический сад откроет двери для посетителей, кинотеатр «Филин» будет ждать всех под открытым небом. А еще закаты – их-то никто не отменял!

«Введение в историю денима» – «Станкозавод» 

Где появились первые джинсы? И как из спецодежды они стали частью мира моды? Ищем ответы вместе с HR-директором Gorchakov Fashion Group Максимом Шитиковым.

«Майская рыбалка в мастерской рыбов» – Третьяковка в Самаре

Создаем открытки с рыбами – волжскими или нет – каждый решает сам для себя.

Весенний цветочный трип – Ботанический сад

Слушаем тишину и просто дуреем с аромата распустившихся нарциссов.

Кинопоказ под открытым небом – «Филин» 

Загадываем хорошую погоду на вечер и смотрим культовые советские фильмы с видом на Волгу.

Проводы заката – набережная

То, что не отнять у волжан – самые красивые (и не спорьте!) закаты.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Анастасия Силакова, социальные сети Третьяковки в Самаре, архивы пресс-служб

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