Сегодня все бесплатновое: как провести майский день, не потратив ни рубля?

Нет, это не потому, что мы не умеем считать – скорее, просто уверены, что эмоции не купишь за деньги. Сегодня на «Станкозаводе» пройдет лекция «Введение в историю денима», Третьяковка в Самаре подготовит удочки для рыбалки, Ботанический сад откроет двери для посетителей, кинотеатр «Филин» будет ждать всех под открытым небом. А еще закаты – их-то никто не отменял!