Сегодня все бесплатновое: как провести майский день, не потратив ни рубля?

Нет, это не потому, что мы не умеем считать – скорее, просто уверены, что эмоции не купишь за деньги. Сегодня на «Станкозаводе» пройдет лекция «Введение в историю денима», Третьяковка в Самаре подготовит удочки для рыбалки, Ботанический сад откроет двери для посетителей, кинотеатр «Филин» будет ждать всех под открытым небом. А еще закаты – их-то никто не отменял!
«Введение в историю денима» – «Станкозавод»
Где появились первые джинсы? И как из спецодежды они стали частью мира моды? Ищем ответы вместе с HR-директором Gorchakov Fashion Group Максимом Шитиковым.
«Майская рыбалка в мастерской рыбов» – Третьяковка в Самаре
Создаем открытки с рыбами – волжскими или нет – каждый решает сам для себя.
Весенний цветочный трип – Ботанический сад
Слушаем тишину и просто дуреем с аромата распустившихся нарциссов.
Кинопоказ под открытым небом – «Филин»
Загадываем хорошую погоду на вечер и смотрим культовые советские фильмы с видом на Волгу.
Проводы заката – набережная
То, что не отнять у волжан – самые красивые (и не спорьте!) закаты.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Анастасия Силакова, социальные сети Третьяковки в Самаре, архивы пресс-служб
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