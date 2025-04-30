18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Деревянное зодчество, история посольств и литературный сквер: выбрали три пешеходные экскурсии недели

Специально для всех, кто любит сочетать культуру и физкультуру отобрали (с надеждой на оттепель!) три пешеходные экскурсии, которые помогут нашагать заветные десять тысяч и расширить кругозор.

Завтра в два часа дня начнется экскурсия по Литературному скверу памяти Алексея Толстого, который проведет команда Литературного музея. Это отличная возможность узнать больше о Великой Отечественной войне, так как Алексей Толстой был ее участником, свидетелем и хроникером. У тех, кто не успеет записаться на первое мая, будет второй шанс: седьмого числа экскурсию повторят.

Музей-галерея «Заварка» предлагает прогуляться с краеведом и теоретиком искусства Олегом Баулиным, который в воскресенье 4 мая проведет пешеходную экскурсию «Деревянная округа» и расскажет, какую роль деревянное зодчество играет в формировании городской среды Самары.

А команда Музея Эльдара Рязанова приготовила на воскресенье пешеходку «Куйбышев – дипломатическая столица»: историк Вячеслав Вербовой расскажет – и покажет! – здания, в которых жили дипломаты со всего мира, когда Куйбышев считался запасной столицей.

Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram
Места:
Литературный музей, Музей Эльдара Рязанова, Музей-галерея «Заварка»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: