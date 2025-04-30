Деревянное зодчество, история посольств и литературный сквер: выбрали три пешеходные экскурсии недели

Завтра в два часа дня начнется экскурсия по Литературному скверу памяти Алексея Толстого, который проведет команда Литературного музея. Это отличная возможность узнать больше о Великой Отечественной войне, так как Алексей Толстой был ее участником, свидетелем и хроникером. У тех, кто не успеет записаться на первое мая, будет второй шанс: седьмого числа экскурсию повторят.