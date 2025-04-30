Деревянное зодчество, история посольств и литературный сквер: выбрали три пешеходные экскурсии недели

Специально для всех, кто любит сочетать культуру и физкультуру отобрали (с надеждой на оттепель!) три пешеходные экскурсии, которые помогут нашагать заветные десять тысяч и расширить кругозор.
Завтра в два часа дня начнется экскурсия по Литературному скверу памяти Алексея Толстого, который проведет команда Литературного музея. Это отличная возможность узнать больше о Великой Отечественной войне, так как Алексей Толстой был ее участником, свидетелем и хроникером. У тех, кто не успеет записаться на первое мая, будет второй шанс: седьмого числа экскурсию повторят.
Музей-галерея «Заварка» предлагает прогуляться с краеведом и теоретиком искусства Олегом Баулиным, который в воскресенье 4 мая проведет пешеходную экскурсию «Деревянная округа» и расскажет, какую роль деревянное зодчество играет в формировании городской среды Самары.
А команда Музея Эльдара Рязанова приготовила на воскресенье пешеходку «Куйбышев – дипломатическая столица»: историк Вячеслав Вербовой расскажет – и покажет! – здания, в которых жили дипломаты со всего мира, когда Куйбышев считался запасной столицей.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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