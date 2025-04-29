У нас созрел чайлд-план: четыре детских мероприятия ближайших теплых месяцев

Маленьким волжанам приготовиться – летние каникулы ближе, чем кажутся из-за снега за окном. По этому случаю Собака.ru собрала четыре плана на ближайшие пару месяцев: мечтаем о сказочных мирах в «Заварке», рисуем, лепим и шьем в филиале Третьяковки в Самаре, создаем зеленую азбуку в «Зеленке» и весь день тусим во дворе Литературного музея на фестивале творчества для детей и подростков.
3 мая – «Заварка»
Мастер-класс «Сказочные миры»
Придумываем волшебный мир, его жителей и название, а после – рисуем карту. 6+
24 мая – «Зеленка»
Создание «Зеленой азбуки»
Собираемся компанией, вытягиваем букву и вместе собираем настоящую азбуку. 7+
2-7 июня, 30 июня-5 июля, 4-9 августа – Третьяковка
Проект «Летние каникулы»
Рисуем, лепим, декорируем, делаем сувениры – и не только! 7+
2 июня – Литературный музей
Проект «Лето во дворе»
Участвуем в детском маркете, книжном свопе и мастер-классах от совместного творческого проекта театра-студии «Юность» и Литературного музея. 6+ днем, 12+ вечером.
Фото: Архивы пресс-служб
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