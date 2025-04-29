У нас созрел чайлд-план: четыре детских мероприятия ближайших теплых месяцев

Маленьким волжанам приготовиться – летние каникулы ближе, чем кажутся из-за снега за окном. По этому случаю Собака.ru собрала четыре плана на ближайшие пару месяцев: мечтаем о сказочных мирах в «Заварке», рисуем, лепим и шьем в филиале Третьяковки в Самаре, создаем зеленую азбуку в «Зеленке» и весь день тусим во дворе Литературного музея на фестивале творчества для детей и подростков.