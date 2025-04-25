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Готовимся на выход: где тусить и что делать на этих выходных

Погода за окном шепчет – и даже кричит: с прогулками и проводами закатов на этих выходных мэтча у нас не будет. А мы и не расстраиваемся, тем более, что Surf Coffee проведет утренний рейв в споте на Некрасовской, «Посольство» отметит победу в национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», Skuratov Coffee и «Виктория» откроют новую выставку, команда «Том Сойер Феста» устроит «Дворовый переворот», а пространство боттлшопа «Бутылист» захватит шахматный турнир. Это нам все надо!

Суббота, 26 апреля

Утренний рейв в Surf Coffee 

Настраиваемся на субботнюю музыкальную бодрость, сеты от DROP.TUSA и свежий кофе в споте на Некрасовской.

«Дворовый переворот» от «ТСФ»

Отправляемся в творческую экспедицию по самарским дворикам с командой «Том Сойер Феста» и выбираем локации для арт-преображения.

Открытие выставки «Психея» в Skuratov Coffee 

Вместе с «Викторией» и Skuratov Coffee открываем выставку самарской художницы Нины Самсоновой.

Пальмовая вечеринка в «Посольстве»

Отмечаем золотую – в прямом смысле слова! – победу «Посольства» в национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Воскресенье, 27 апреля

Шахматы в «Бутылисте»

Завершаем выходные на спорте – боремся за звание шахматного короля – или королевы – в боттлшопе «Бутылист».

Фото: Мария Хлевина, Валерий Григанов, Анастасия Альбокринова, архивы пресс-служб

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