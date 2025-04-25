Готовимся на выход: где тусить и что делать на этих выходных

Погода за окном шепчет – и даже кричит: с прогулками и проводами закатов на этих выходных мэтча у нас не будет. А мы и не расстраиваемся, тем более, что Surf Coffee проведет утренний рейв в споте на Некрасовской, «Посольство» отметит победу в национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», Skuratov Coffee и «Виктория» откроют новую выставку, команда «Том Сойер Феста» устроит «Дворовый переворот», а пространство боттлшопа «Бутылист» захватит шахматный турнир. Это нам все надо!