Готовимся на выход: где тусить и что делать на этих выходных

Погода за окном шепчет – и даже кричит: с прогулками и проводами закатов на этих выходных мэтча у нас не будет. А мы и не расстраиваемся, тем более, что Surf Coffee проведет утренний рейв в споте на Некрасовской, «Посольство» отметит победу в национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», Skuratov Coffee и «Виктория» откроют новую выставку, команда «Том Сойер Феста» устроит «Дворовый переворот», а пространство боттлшопа «Бутылист» захватит шахматный турнир. Это нам все надо!
Суббота, 26 апреля
Утренний рейв в Surf Coffee
Настраиваемся на субботнюю музыкальную бодрость, сеты от DROP.TUSA и свежий кофе в споте на Некрасовской.
«Дворовый переворот» от «ТСФ»
Отправляемся в творческую экспедицию по самарским дворикам с командой «Том Сойер Феста» и выбираем локации для арт-преображения.
Открытие выставки «Психея» в Skuratov Coffee
Вместе с «Викторией» и Skuratov Coffee открываем выставку самарской художницы Нины Самсоновой.
Пальмовая вечеринка в «Посольстве»
Отмечаем золотую – в прямом смысле слова! – победу «Посольства» в национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».
Воскресенье, 27 апреля
Шахматы в «Бутылисте»
Завершаем выходные на спорте – боремся за звание шахматного короля – или королевы – в боттлшопе «Бутылист».
Фото: Мария Хлевина, Валерий Григанов, Анастасия Альбокринова, архивы пресс-служб
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