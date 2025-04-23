Культурная афиша недели: джаз, танец и союз кино и архитектуры

Прекрасно понимая, как мало остается времени на культурную жизнь, а тем более ее планирование, Собака.ru берет этот нелегкий груз на себя. Вот редакционный культ-список, на который стоит обратить внимание.
Четверг, джаз и «Рюмочка» – самарские меломаны успели выучить эту формулу хорошего музыкального настроения наизусть. На этой неделе в Самару приезжает трио одного из самых востребованных и ярких джазовых барабанщиков России Дмитрия Сабурова и пианист Владимир Нестеренко: в программе вечера представят головокружительный спектр стилей, темпов и эпох.
В пятницу 25 апреля в музее-галерее «Заварка» продолжит работу лекторий «Архитектура в кадре» (12+). Соосновательница link.bureau и руководитель клуба молодых архитекторов «ДОМ:А» Рената Насыбуллина прочитает лекцию «Пространство фильма» и расскажет – с примерами! – о том, что объединяет кино и архитектуру, и как архитекторы черпают вдохновение у кинорежиссеров.
В субботу 26 апреля команда Музея Модерна приглашает на открытие выставки «Будущее в прошлом», посвященной представлению о будущем людей конца XIX-начала XX века. Как представляли ответ на вопрос «Что будет дальше?» люди, родившиеся в эпоху конных повозок и бурлаков? Выставка познакомит с разными вариантами: от мечтательных утопий до попыток прорваться в будущее здесь и сейчас.
У тех, кто еще не знаком с творчеством группы «Любовь эмигранта», в субботу появится возможность исправить эту ошибку: чтобы попасть на их концерт в «Бутылисте», хватит любой бумажной купюры.
Важный пункт воскресного плана – лекция «Кинотанец – что это?» в Kowalski club, которой хореограф Ирина Беляева приоткроет для всех желающих дверь в мир кинотанца. Это отличная возможность познакомиться с историей жанра и работами, которые определили его – жанра – появление. Знакомство начнется в 16:00.
А вот и обещанный бонус: воскресное утро можно провести на «Ступенях» в Третьяковке в Самаре: историк Алина Богданова приготовила лекцию «Котики и искусство» и убедительно докажет тезис Леонардо да Винчи, который писал: «Любая домашняя кошка – это шедевр, созданный природой».
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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