Культурная афиша недели: джаз, танец и союз кино и архитектуры

В субботу 26 апреля команда Музея Модерна приглашает на открытие выставки «Будущее в прошлом», посвященной представлению о будущем людей конца XIX-начала XX века. Как представляли ответ на вопрос «Что будет дальше?» люди, родившиеся в эпоху конных повозок и бурлаков? Выставка познакомит с разными вариантами: от мечтательных утопий до попыток прорваться в будущее здесь и сейчас.