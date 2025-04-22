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Майское безумие заказывали? Собрали три громких события последнего весеннего месяца

Собрали три обязательных пункта майской программы: от десятилетия локального фестиваля до сольного концерта «Дела поважнее» и вечеринки в «УХЕ». Говорим о них сильно заранее, так что отговорки: «У меня другие планы» не принимаются.

9 мая, «УХО»
«Поспишь потом» и Ко

В Самару едут музыканты из Нижнего Новгорода и Балаково: «Поспишь потом», Deck и «Гонщик». Поддержат гостей – наши «Фузз мальчики».

24 мая, «ХВАТ» 
«Подполье Fest 2025»

В этом году Самара отметит десятилетие городского феста. Пока известно о двух группах из лайнапа – уже понятно, что будет громко!

27 мая, «ВМ»
«Дела поважнее»

Первый сольный концерт группы «Дела поважнее» в Самаре. Будет все – от бодрого поп-панка до меланхоличного мидвест-эмо.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Ольга Измайлова, социальные сети «Поспишь потом», архивы пресс-службы

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