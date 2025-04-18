Выходные до упаду: живая музыка, вечеринки – и не только!

Готовы? Всю рабочую неделю мы копим силы к выходным, а теперь – учимся правильно их распределять! Советуем ответственно подойти к грядущему уик-энду и начать собирать образ прямо сейчас. И у нас на это – да, да! – пять причин: бар «Рюмочка» устраивает джазовый вечер, «Коза Паста» открывает двери в пятый сезон, Surf Coffee отмечает шестой день рождения спота на Некрасовской, в баре «Кутеж» за пульт встанет Gabiiseven, а «ХВАТ» прокачает SHISHADRILL.
Пятница, 18 апреля
SHISHADRILL, «ХВАТ»
Встречаемся с хедлайнером вечера SHISHADRILL, который уже готов зажечь сердца своим драйвовым диджей-сетом.
Суббота, 19 апреля
Шесть лет Surf Coffee на Некрасовской
Празднуем шестой день рождения спота с резидентом DROP.TUSA XOCHURAPP и фотками на полароид.
Открытие пятого сезона в «Коза Паста»
Проводим вечер в компании живой музыки, а также знаменитой пасты с морепродуктами на открытии пятого сезона «Коза Паста».
Диджей-сет Gabiiseven, «Кутеж»
Готовимся веселиться под горячие весенние диджей-сеты Gabiiseven.
Джазовый вечер, «Рюмочка»
Джазовый вечер, к которому коллектив молодых музыкантов JazzRockOrchestra не только аранжировки 30-40-х годов, но еще и аранжировки рок-хитов в оркестровом исполнении!
Текст: Кристина Жукова
Фото: Архивы пресс-служб
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