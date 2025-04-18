18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Выходные до упаду: живая музыка, вечеринки – и не только!

Готовы? Всю рабочую неделю мы копим силы к выходным, а теперь – учимся правильно их распределять! Советуем ответственно подойти к грядущему уик-энду и начать собирать образ прямо сейчас. И у нас на это – да, да! – пять причин: бар «Рюмочка» устраивает джазовый вечер, «Коза Паста» открывает двери в пятый сезон, Surf Coffee отмечает шестой день рождения спота на Некрасовской, в баре «Кутеж» за пульт встанет Gabiiseven, а «ХВАТ» прокачает SHISHADRILL.

Пятница, 18 апреля
SHISHADRILL, «ХВАТ»

Встречаемся с хедлайнером вечера SHISHADRILL, который уже готов зажечь сердца своим драйвовым диджей-сетом.

Суббота, 19 апреля

Шесть лет Surf Coffee на Некрасовской

Празднуем шестой день рождения спота с резидентом DROP.TUSA XOCHURAPP и фотками на полароид.

Открытие пятого сезона в «Коза Паста»

Проводим вечер в компании живой музыки, а также знаменитой пасты с морепродуктами на открытии пятого сезона «Коза Паста».

Диджей-сет Gabiiseven, «Кутеж»

Готовимся веселиться под горячие весенние диджей-сеты Gabiiseven.

Джазовый вечер, «Рюмочка»

Джазовый вечер, к которому коллектив молодых музыкантов JazzRockOrchestra не только аранжировки 30-40-х годов, но еще и аранжировки рок-хитов в оркестровом исполнении!

Текст: Кристина Жукова
Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: