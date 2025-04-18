Выходные до упаду: живая музыка, вечеринки – и не только!

Готовы? Всю рабочую неделю мы копим силы к выходным, а теперь – учимся правильно их распределять! Советуем ответственно подойти к грядущему уик-энду и начать собирать образ прямо сейчас. И у нас на это – да, да! – пять причин: бар «Рюмочка» устраивает джазовый вечер, «Коза Паста» открывает двери в пятый сезон, Surf Coffee отмечает шестой день рождения спота на Некрасовской, в баре «Кутеж» за пульт встанет Gabiiseven, а «ХВАТ» прокачает SHISHADRILL.