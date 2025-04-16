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Культурность нам к лицу: пять культ-планов на вторую половину недели

Строим не только развлекательные, но еще и образовательные планы на эту неделю: красим пасхальные яйца, пересматриваем (в какой раз?) «Титаник», узнаем больше про историю элеватора и деревянное зодчество, а также открываем новое пространство первой лекцией.

17 апреля – музей Алабина

Начинаем, конечно, с них – с яиц: создаем пасхальные сувениры с подставкой, которые, конечно, можно забрать с собой. Важно: два вареных белых яйца нужно принести с собой.

17 апреля – «Бутылист»

Вместе смотрим «Титаник». Только сразу договоримся – без слез!

18 апреля – «ЦЕХ»

Говорим про прошлое, настоящее и будущее самарского элеватора – выявленного объекта культурного наследия! – вместе с представителями самарского отделения ВООПИиК: Ниной Казачковой, Арменом Арутюновым, Ирой Фишман, Дмитрием Храмовым и Виталием Стадниковым.

19 апреля – «Заварка»

Проводим субботу за разговорами о деревянном зодчестве, которое так крепко вшито в ДНК Самары. Лекцию прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

20 апреля – «Открытая мастерская графики 201»

Открываем новое пространство лекцией Дарьи Волковой про архитектора Филарета Засухина и здание Второй женской гимназии.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб, Инга Пеннер

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