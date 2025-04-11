Где тусить на выходных: планы на пятницу, субботу и воскресенье от Сергея Pfpf Пашкова

Собака.ru уже готова к выходным! Собираемся вместе с Сергеем Пашковым на джаз, электротусу, бразильскую вечеринку (что, в Самаре? да!), музыкальный вечер в спальне и воскресник.
Пятница, 11 апреля
Джаз от Александра Киахиди, «Рюмочка»
Джазовые вечера занимают особенное место в моем сердце, а Дима Дмитриев каждый раз радует новыми мероприятиями. Концерт питерского трубача Александра Киахиди в составе с самарскими джазменами обязателен к посещению: прозвучат джазовые стандарты в стиле мейнстрим и пост-боп – специально для «Рюмочки».
Пятница, 11 апреля
Электро от SUGAR&DIESEL, «ХВАТ»
Моя любовь к техно и электро не проходит до сих пор – не пройду мимо ребят из промо-группы B4 и «Электроучастка». В баре «Хват» пройдет вечеринка на двух танцполах: на первом этаже будет играть хаус и электро от SUGAR – резидентов «Электроучастка», а нижний танцпол погрузится в техно и хард-грув от DIESEL – участников промо-группы B4.
Суббота, 12 апреля
Бразильская вечеринка, «ВМ»
Если интересно послушать новые направления в электронной музыке, вам к ребятам из DROPTUSA – они могут! В субботу они раздадут стильного бейли фанка, качового бразильского фонка и эдитов на известные русские треки.
Суббота, 12 апреля
Музыка в «Спальне», «Посольство»
Помимо резидентской программы в «Спальне» запускается новый музыкальный формат, где можно послушать любимые песни – и подпевать, конечно же! Откроет ламповый вечер музыкант Сабир Мубаракшин.
Воскресенье, 13 апреля
«Воскресник», «ВМ»
Вечеринки для сотрудников общепита – это что-то интересное! Только представьте, что в самые насыщенные дни, когда все отдыхают, они работают. А когда отдыхать им? Стафф-пати снова в «ВМ» – ребята отдадуться танцам в воскресенье. Музыкальное сопровождение этой ночью обеспечат Yasmina.mp3, Nekosmos, Vrilyasov.
Фото: Архивы пресс-служб
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