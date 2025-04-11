Где тусить на выходных: планы на пятницу, субботу и воскресенье от Сергея Pfpf Пашкова

Пятница, 11 апреля

Электро от SUGAR&DIESEL, «ХВАТ»

Моя любовь к техно и электро не проходит до сих пор – не пройду мимо ребят из промо-группы B4 и «Электроучастка». В баре «Хват» пройдет вечеринка на двух танцполах: на первом этаже будет играть хаус и электро от SUGAR – резидентов «Электроучастка», а нижний танцпол погрузится в техно и хард-грув от DIESEL – участников промо-группы B4.