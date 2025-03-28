Чем заняться в выходные

Специально для тех, у кого после рабочей недели нет ни сил, ни времени на составление планов субботне-воскресного досуга, собрали пять вариантов культурно – и не только! – отдохнуть в выходные.
Начнем, разумеется, с выставки-продажи современного искусства в «Нулевой», которая пройдет в рамках третьего дня рождения центра современной культуры. Она начнется уже сегодня и закончится в воскресенье. На выставке будет представлены работы более двадцати молодых авторов со всей страны, а помогать создавать атмосферу будут самарские музыканты.
В субботу 29 марта в джазовой студии «Движение» пройдет мастер-класс по написанию песен «Сонграйтинг по-русски»: джазовый пианист, композитор и аранжировщик Ирина Одуло расскажет, с чего начать написание песни, поделится своими лайфхаками и поговорит о роли искусственного интеллекта в творческом процессе.
В воскресенье 30 марта мастер спорта по кинологическому спорту Карина Смирнова расскажет о спортивной дисциплине «Танцы с собаками». Очередная встреча, организованная проектом «Вот он – пес!», начнется в «Стрелке» в пять вечера.
На втором этаже кооператива «Бутылист» в воскресенье 30 марта пройдет собрание «Книжного клуба для котиков» под предводительством Татьяны Выводновой. Темой встречи станет обсуждение романа Марины Степновой «Женщины Лазаря» – семейной саги, охватывающей период от начала XX века и до современных дней.
Арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин приглашает всех желающих в «ЗИМ Галерею»: в воскресенье он проведет экскурсию по выставке Дарьи Емельяновой Rosa ambrosa и расскажет о представленных в экспозиции работах и периодах творчества художницы, к которым и относятся картины и инсталляции.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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