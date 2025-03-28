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Можно ли дискутировать в музее?

Всем приготовиться: казавшийся вечным тезис о том, что музей – не место для дискуссий, уходит в прошлое! Команда музея Алабина уверена, что в музеях встречаются и вступают во взаимодействие научное знание, накопленное предшественниками, актуальные изыскания, вековые традиции и современная культура. Эта уверенность и стала отправной точкой для запуска нового публичного формата «Место для дискуссии», гостями которого станут специалисты из различных сфер: они – в рамках действующих выставок! – будут обсуждать проблемы прошлого и современности. А откроет «Место для дискуссии» кандидат психологических наук и практикующий психолог Сергей Березин, который 30 марта – на закрытии выставки «Самарский Катон против Пивного короля» рассмотрит природу конфликта Михаила Челышова и Альфреда фон Вакано с точки зрения социальной психологии и конфликтологии.

Фото: Архивы пресс-служб

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