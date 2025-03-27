Вот это по-фермерски! Собрали три классные фермы в Самарской области

Началось! Да, это мы про приход тепла и долгожданные выезды на природу. И если историей с пикниками и шашлыками уже никого не удивишь, то вот выходными на ферме – вполне. Говорим «да!» фермерским продуктам, общению с козочками и конным прогулкам и делимся тремя вариантами в Самарской области!
Ферма природоподобного земледелия «Основание»
«Основание» находится в селе Ташла, недалеко от Тольятти. В наличии – все необходимое для полноценного отдыха от города: овощи и зелень с грядки, а также свежие продукты – от местных кур и козочек!
Координаты: 53.702710, 49.773897
Эко-ферма «В моих лугах»
Желающим отдохнуть от шума и стресса – в эко-ферму «Мои луга». Катаемся на лошадях, обнимаемся с осликами и часами смотрим на поросят. Потрясающе!
Координаты: 53.690066, 50.012073
Пикник-парк «Пара альпак»
В получасе езды от Тольятти – пикник-парк «Пара альпак» с малейшими – конечно же! – альпаками и овечками.
Координаты: 53.802974, 49.529197
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: социальные сети ферм «Основание», «В моих лугах» и пикник-парка «Пара альпак»
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