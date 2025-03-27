Вот это по-фермерски! Собрали три классные фермы в Самарской области

Началось! Да, это мы про приход тепла и долгожданные выезды на природу. И если историей с пикниками и шашлыками уже никого не удивишь, то вот выходными на ферме – вполне. Говорим «да!» фермерским продуктам, общению с козочками и конным прогулкам и делимся тремя вариантами в Самарской области!