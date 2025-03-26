Куда отправиться ценителю культуры?

Мы знаем, чем займутся ценители культуры на этой неделе: собрали пятерку самых ярких – по мнению редакции – культурных анонсов, для всех, кто еще не успел построить планы.
В пятницу 28 марта молодой музыкальный дарк-фолк дуэт Сильвы Мор и Андрея Шарабанова сыграет в «ЗИМ Галерее» свои старые хиты и представят песни из нового мини-альбома «О Сердце и Пламени», который выйдет в апреле. Концерт Sylva начнется в семь вечера.
Команда бара «Флэт 31» решила совместить лекцию о музыкальном стиле фьюжн, который расцвел в штатах в начале семидесятых, с концертом – и артист-током! – с группой PGT Fusion project, которые – вживую! – продемонстрируют все преимущества фьюжна. Арт-эксперимент начнется в пятницу 28 марта в семь вечера.
В «Стрелке» продолжается серия лекций «Прошлый век», который посвящен истории искусства и дизайна ХХ века. В эту пятницу 28 марта художник, дизайнер и иллюстратор Екатерина Скворцова будет рассказывать про историю искусства двадцатых и тридцатых годов, дадаизм и сюрреализм.
В субботу 29 марта в SPACE13 Gallery откроется новая выставка «Безвременье»: новый персональный проект художницы Надежды Прадес поможет понять, что внутренняя свобода не всегда требует больших изменений и сложных решений, и поможет найти пространство, где материальное утрачивает свои границы, а мгновения становятся бесконечностью.
В воскресенье 30 марта в рамках трехдневной – она начнется в пятницу! – распродажи коллекции «Нулевой комнаты», которая будет отмечать свой третий – к сожалению последний! – день рождения, диджей и музыкант Dmitry Krylov представит свой новый альбом After all.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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