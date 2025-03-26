Куда отправиться ценителю культуры?

В пятницу 28 марта молодой музыкальный дарк-фолк дуэт Сильвы Мор и Андрея Шарабанова сыграет в «ЗИМ Галерее» свои старые хиты и представят песни из нового мини-альбома «О Сердце и Пламени», который выйдет в апреле. Концерт Sylva начнется в семь вечера.