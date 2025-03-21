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Уикенд

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Строим планы с Настей Столповской: «Продленка», «Контрольная работа», «Зубы» в «Ухе» и гаражка

Не стоим на месте – на этих выходных танцуем, поем и читаем вместе с диджеем и основателем промогруппы TOUR130 Анастасией Столповской.

Суббота, 22 марта
«Продленка», «Сигнал»

Достаем из шкафа старый худак Thrasher и вспоминаем хиты 2017 года!

Суббота, 22 марта
«Контрольная работа/TEST», «ХВАТ»

Электронный армагеддон от объединения «КОНТРОЛЬ» и таланта всей Сибири CEEPLAYA1. Ожидается еще и продажа крутых шмоток.

Суббота, 22 марта
«Золотые зубы», «УХО»

«Золотые зубы» – легендарная группа, которая уже давно вышла за пределы Тольятти. Ребята гастролируют по всей России.

Суббота и воскресенье, 22-23 марта
Гаражка «МИФа», «Нулевая комната»

Если тусовки не твое, можешь сходить на гаражку «МИФа»: помимо книжной ярмарки здесь будут лекции востоковеда и доктора филологических наук.

Фото: Архивы пресс-служб

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