Строим планы с Настей Столповской: «Продленка», «Контрольная работа», «Зубы» в «Ухе» и гаражка

Не стоим на месте – на этих выходных танцуем, поем и читаем вместе с диджеем и основателем промогруппы TOUR130 Анастасией Столповской.
Суббота, 22 марта
«Продленка», «Сигнал»
Достаем из шкафа старый худак Thrasher и вспоминаем хиты 2017 года!
Суббота, 22 марта
«Контрольная работа/TEST», «ХВАТ»
Электронный армагеддон от объединения «КОНТРОЛЬ» и таланта всей Сибири CEEPLAYA1. Ожидается еще и продажа крутых шмоток.
Суббота, 22 марта
«Золотые зубы», «УХО»
«Золотые зубы» – легендарная группа, которая уже давно вышла за пределы Тольятти. Ребята гастролируют по всей России.
Суббота и воскресенье, 22-23 марта
Гаражка «МИФа», «Нулевая комната»
Если тусовки не твое, можешь сходить на гаражку «МИФа»: помимо книжной ярмарки здесь будут лекции востоковеда и доктора филологических наук.
Фото: Архивы пресс-служб
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