Пятерка по культуре: куда пойти на этой неделе

Мы свое призвание не забудем: культанонсы мы приносим людям, которые никогда не упускают шанса стать немного лучше.
В субботу 22 марта в молодой арт-галерее Galo’22 откроется выставка Botanica художницы Ксюши Баландиной, которая работает в жанре ботаническая иллюстрация. История искусства точно передавать растения уходит вглубь веков и сочетает научную точность исследователя и живописное исполнение – тем интереснее познакомиться с современным представителем этого жанра.
В этот же день – мы все еще говорим про субботу! – команда Space13 Gallery приглашает всех на финисаж выставки «Музей ложных воспоминаний», ради чего галерея откроется еще на один день. Это, кстати, отличная возможность посмотреть, как горит работа Вильгения Мельникова «Нить Ариадны».
В рамках проекта #Лучшие_театры_мира в «Художественном» покажут видеоверсию концерта «рок-звезды среди дирижёров» на Зальцбургском фестивале: Теодор Курентзис и ансамбль musicAeterna сыграют свою интерпретацию «Реквиема» Моцарта. Сеанс начнется в субботу 22 марта со вступительного слова театрального критика Ксении Аитовой.
Еще один субботний анонс: в шесть вечера в «Стрелке» откроется отчетная выставка студентов и выпускников Школы современной живописи QUADRO, которая уже много лет работает в галерее «Виктория». Это отличная возможность оценить работы новых учеников художницы Оксаны Стоговой.
Готовиться к Международному дню театра лучше заранее, поэтому один из наших анонсов «выпадает» из этой недели: 27 марта в зимнем саду Самарского театра драмы начнется автограф-сессия заслуженной артистки Самарской области Наталии Прокопенко и заслуженного артиста Самарской области Федора Степаненко, на которую смогут попасть все, кто купил билеты на спектакль «Касатка».
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб, Andreas Kolarik, Евгения Смирнова
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