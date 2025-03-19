Пятерка по культуре: куда пойти на этой неделе

В этот же день – мы все еще говорим про субботу! – команда Space13 Gallery приглашает всех на финисаж выставки «Музей ложных воспоминаний», ради чего галерея откроется еще на один день. Это, кстати, отличная возможность посмотреть, как горит работа Вильгения Мельникова «Нить Ариадны».