Выходное пособие: чем занять себя в субботу

Любопытный факт: у субботы на этой недели повышенная концентрация интересного!
В субботний полдень в Skuratov Coffee на Молодогвардейской обновится экспозиция: команда кофейни совместно с галереей «Виктория» откроют выставку работ фотографа Саши Шептунова «Распад», которую курирует Анастасия Альбокринова.
В субботу в три часа дня в «Стрелке» начнет свою работу Эконетворкинг, на экоэнтузиасты и экоактивисты смогут послушать лекции основателя компании «Зелёный Драйвер» Романа Саблина, директора АНО «Эко культура и технологии» Сергея Денисова и координатора проектов АНО «Чистые водоёмы» Анастасии Государевой, познакомиться с секретным спикером и и завести интересные знакомства.
Команда кооператива «Бутылист» приготовила отличный подарок для всех, кто мечтает выбраться из рутины серых будней: в субботу 15 марта они устраивают концерт группы «Дрель». «Хмурые песни Волги» зазвучат с восьми вечера.
А еще в восемь вечера в субботу концертом адептов сайкобилли KontrabuzzZ и звезд блюза D'BLACK BLUES ORCHESTRA откроется «Флэт 31» – уютный ламповый бар при Доме рока, созданный для ценителей хорошей музыки.
Гостями бара «Куйбышев» в субботу станет группа «Бюро», которая приедет в город на Волге в рамках своего – первого! – акустического тура. Музыканты подарят самарцам возможность услышать живое исполнение песни «Трещины», набравшей более 10 000 000 прослушиваний на «Яндекс.Музыке».
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)