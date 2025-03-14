Выходное пособие: чем занять себя в субботу

В субботу в три часа дня в «Стрелке» начнет свою работу Эконетворкинг, на экоэнтузиасты и экоактивисты смогут послушать лекции основателя компании «Зелёный Драйвер» Романа Саблина, директора АНО «Эко культура и технологии» Сергея Денисова и координатора проектов АНО «Чистые водоёмы» Анастасии Государевой, познакомиться с секретным спикером и и завести интересные знакомства.