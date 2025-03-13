Специально для всех, кто не упускает ни единого шанса расширить кругозор и стать лучше, собрали три лекции, которые не стоит пропускать.
Прямо сегодня искусствовед и заведующая Музеем Модерна Ирина Свиридова прочитает в «ЗИМ Галерее» лекцию «Идеальная (не)реальная женщина эпохи модерна» о женщинах эпохи модерна, расскажет о двух – муза и роковая искусительница – типажах женской красоты того времени и покажет реальных красавиц из прошлого.
Как писали свои картины художники прошлого, и что изменилось в технологии живописи за сотни лет? На эти вопросы ответит реставратор Андрей Кабачек, который в пятницу 14 марта проведет в Третьяковке в Самаре экскурсию «Как это сделано» и расскажет, как и зачем реставрируют иконы и картины.
Что общего у моды и архитектуры? Ответ на этот вопрос можно будет найти на лекции, которую архитектор и основательница бренда «Бунтарка» Ирина Шарова прочитает в субботу 15 марта в «Цехе» на «Станкозаводе».
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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