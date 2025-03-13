Три лекции, которые не стоит пропускать

Как писали свои картины художники прошлого, и что изменилось в технологии живописи за сотни лет? На эти вопросы ответит реставратор Андрей Кабачек, который в пятницу 14 марта проведет в Третьяковке в Самаре экскурсию «Как это сделано» и расскажет, как и зачем реставрируют иконы и картины.