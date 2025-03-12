Пятерка по культуре: пять возможностей повысить культурный уровень

Собрали пять культурных анонсов для всех, кто еще не составил планы на конец недели. Лаконично и по делу!
Прямо сегодня в зале лектория «ЗИМ Галереи» откроется выставка Святослава Spater Таранова «Междумирье». Первый персональный галерейный проект молодого, но уже известного во всем мире автора курирует Сергей Баландин.
В четверг в Третьяковке в Самаре стартует кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино»: до 16 марта в галерее будут показывать фильмы о развитии кинематографа и жизни великих художников: начиная с тех, что были созданы на заре развития кинематографа, заканчивая современными лентами.
В Музее Алабина в четверг 13 марта пройдет заключительная театральная читка «Из дневников Ксении Куракиной». Актеры театра «Город» расскажут историю, основанную на материалах из личных дневников талантливой актрисы, которые охватывают переломный период 1916-1917 годов.
В пятницу 14 марта в «Заварке» можно будет попасть на артист-ток с участием самарских фотографов – Ольгой Фроловой, Марией Ковалевской и Лилией Файзулловой. Девушки представят свои художественные проекты, созданные для выставки «Город/Деревня: маршрут построен», и расскажут об истории создания своих работ.
Исследователь теории и истории кино Олег Горяинов в субботу 15 марта проведет в музее Эльдара Рязанова очередное занятие киношколы «Больше, чем кино», которое будет посвящено творчеству Альфреда Хичкока. В этот раз киношкольники попытаются найти ответ на вопрос, чему зритель учится в тот момент, когда смотрит фильмы, играющие на его нервах?
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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