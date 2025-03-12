Пятерка по культуре: пять возможностей повысить культурный уровень

В четверг в Третьяковке в Самаре стартует кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино»: до 16 марта в галерее будут показывать фильмы о развитии кинематографа и жизни великих художников: начиная с тех, что были созданы на заре развития кинематографа, заканчивая современными лентами.