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Барный лекторий – все: в Самаре пройдет последняя встреча 3XXSamara

Барный лекторий живет четыре года – и это еще один повод погрустить. В эту среду, 12 марта, пройдут завершающие лекции 3XXSamara – проект уходит в историю прямо в собственный день рождения.

У микрофона в этот день – Дмитрий Андрамонов, который расскажет про диалектику панка, Данила Телегин и рок на букву «Г», а завершит серию выступлений Илья Саморуков с теорией рок-н-ролла. Все как всегда: три темы по двадцать минут.

Вход свободный, старт в семь вечера в «Вечно молодом».

Фото: Архивы пресс-служб

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