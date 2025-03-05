Пятерка по культуре: пять культурных событий на ближайшие дни

Специально для всех, кто еще не составил планы на выходные, выбрали пять культурных событий наступающего уик-энда, которые помогут расширить кругозор.
Давайте откроем подборку джазом: в четверг в «Рюмочке» пройдет джазовый четверг Дениса Рыбакова. Главной звездой вечера станет пианист и композитор Родион Гоборов: лауреат различных джазовых конкурсов совместно с самарскими музыкантами представит классическую программу фортепианного трио.
Можно ли смотреть на историю комнатных цветов, как на историю города? Ответ на этот вопрос попробует дать кандидат исторических наук Екатерина Гурова: в четверг, 6 марта, она прочитает в музее Алабина лекцию «На подоконнике Серебряного века. 2.0» и попробует рассмотреть комнатные растения как универсальный индикатор обывательских представлений о прекрасном.
В пятницу можно будет узнать о том, как во второй половине XIX века в регионе стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Кандидат исторических наук Екатерина Гурова прочитает в музее-галерее «Заварка» лекцию «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века».
В субботу в «Художественном» можно будет понять, за что Александр Олешко получил «Хрустальную Турандот»: в пять часов вечера начнется показ видеоверсии спектакля знаменитого Театра имени Вахтангова «Павел I».
А в воскресенье в «Стрелке» можно будет послушать стихи в исполнении учеников «Душевного театра»: на чтецком вечере «Душевник. О женщине и любви» можно будет и других послушать, и самому что-то в открытый микрофон почитать.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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