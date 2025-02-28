А вот и планы на выходные!

28 февраля

Дом рока

Лекция об электронной музыке

Техно и хаус. Все это не просто слова, а целые пласты культуры. На лекции расскажут о ритме, музыкальном оборудовании, а также поведают об устройстве драм-машины.

Пространство «УХО»

Концерт «ФУЗЗ МАЛЬЧИКИ» и «ЭЛЕКТРОЛЮБОВЬ»

Новое креативное пространство радует еженедельными нестыдными и нескучными концертами. И уже сегодня отыграют две психоделические банды. Как говорится «начищайте свои челси и добро пожаловать в наше бархатное подполье».



«Вечно молодой»

PROTECT THE UNDERGROUND

Новая вечеринка от промо B4. В лайнапе электронные супергерои: FESO, MADIKILLA, AJIN, LOLA FM. Из колонок будут «литься» самые актуальные жанры: техно, электро, брейкс и его величество IDM.



1 марта

Третьяковка в Самаре

Лекция «Старые фотографии – взгляд ботаника. Комнатные растения в заведениях общепита в советский период»

Начать выходные в филиале Третьяковской галереи – высший пилотаж и польза. О растениях советской эпохи расскажет заведующая оранжереей Ботанического сада Самарского университета имени Королева Наталья Рогулева.

«Куйбышев»

«Кирпичи» «XXX лет»

В этом году группе исполняется ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ. Да-да, культовая рэп-группировка была образована в 1988 году. Будут исполнены абсолютно все хиты, оптимальное времяпрепровождение для первого дня весны. Ведь как известно: «Трэш и угар, я люблю развлекаться».

«Вечно молодой»

«Продленка»

И снова два танцпола! На главной сцене выступят: Woo, Blazey, ZPB, Anton Veganov и Raze. На чилл-аут сцене отыграют Stepnova, SLMK и Krasillnikov.

Хэдлайнером тусовки станет совсем юный, но уже уверенный рэпер под ником Полка. Кошкин Игорь Алексеевич – юная звездочка, известный благодаря треку «Знаю», который успешно завирусился в TikTok. Уже более широкую известность получил после выпуска трека «Pose», который также покорил все ту же социальную сеть. Должно быть классно и молодежно. Собственно, как и всегда.

«ХВАТ»

«САБКУЛЬТУРА» х PODOSHVA

И тоже два танцпола: мэйн и андер. Наименования жанров ласкают слух: UKG, BASSLINE, JUNGLE, DUBSTEP, DNB. На вечеринке отыграют представители ульяновского бейс-промо PODOSHVA в полном составе.



2 марта

«Вечно молодой»

Масленица на летнике

Катаем на коньках и едим блины! И все это под музыку Stolpovskaya, Santi и Melnik. Круто? Еще бы. Оптимальное завершение выходных.