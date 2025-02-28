А вот и планы на выходные!

Щедрые на вечеринки, конечно же! Готовимся много танцевать, гулять до утра и даже немного просвещаться.
28 февраля
Дом рока
Лекция об электронной музыке
Техно и хаус. Все это не просто слова, а целые пласты культуры. На лекции расскажут о ритме, музыкальном оборудовании, а также поведают об устройстве драм-машины.
Пространство «УХО»
Концерт «ФУЗЗ МАЛЬЧИКИ» и «ЭЛЕКТРОЛЮБОВЬ»
Новое креативное пространство радует еженедельными нестыдными и нескучными концертами. И уже сегодня отыграют две психоделические банды. Как говорится «начищайте свои челси и добро пожаловать в наше бархатное подполье».
«Вечно молодой»
PROTECT THE UNDERGROUND
Новая вечеринка от промо B4. В лайнапе электронные супергерои: FESO, MADIKILLA, AJIN, LOLA FM. Из колонок будут «литься» самые актуальные жанры: техно, электро, брейкс и его величество IDM.
1 марта
Третьяковка в Самаре
Лекция «Старые фотографии – взгляд ботаника. Комнатные растения в заведениях общепита в советский период»
Начать выходные в филиале Третьяковской галереи – высший пилотаж и польза. О растениях советской эпохи расскажет заведующая оранжереей Ботанического сада Самарского университета имени Королева Наталья Рогулева.
«Куйбышев»
«Кирпичи» «XXX лет»
В этом году группе исполняется ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ. Да-да, культовая рэп-группировка была образована в 1988 году. Будут исполнены абсолютно все хиты, оптимальное времяпрепровождение для первого дня весны. Ведь как известно: «Трэш и угар, я люблю развлекаться».
«Вечно молодой»
«Продленка»
И снова два танцпола! На главной сцене выступят: Woo, Blazey, ZPB, Anton Veganov и Raze. На чилл-аут сцене отыграют Stepnova, SLMK и Krasillnikov.
Хэдлайнером тусовки станет совсем юный, но уже уверенный рэпер под ником Полка. Кошкин Игорь Алексеевич – юная звездочка, известный благодаря треку «Знаю», который успешно завирусился в TikTok. Уже более широкую известность получил после выпуска трека «Pose», который также покорил все ту же социальную сеть. Должно быть классно и молодежно. Собственно, как и всегда.
«ХВАТ»
«САБКУЛЬТУРА» х PODOSHVA
И тоже два танцпола: мэйн и андер. Наименования жанров ласкают слух: UKG, BASSLINE, JUNGLE, DUBSTEP, DNB. На вечеринке отыграют представители ульяновского бейс-промо PODOSHVA в полном составе.
2 марта
«Вечно молодой»
Масленица на летнике
Катаем на коньках и едим блины! И все это под музыку Stolpovskaya, Santi и Melnik. Круто? Еще бы. Оптимальное завершение выходных.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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