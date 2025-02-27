Пятерка по культуре: культурные планы на выходные

Кто сказал: «А книга лучше?» Не прячьтесь, пожалуйста, мы тоже так думаем. Поэтому не можем не напомнить о том, что в воскресенье состоится очередная встреча участников книжного клуба кооператива «Бутылист» Book Club For Cats. В этот раз темой для обсуждения станут три антиутопии: «Песнь пророка» Пола Линча, «Особое мясо» Августины Бастеррика и «Война с саламандрами» Карела Чапека. Нам кажется, антиутопии идеально подходят для «открытия» весны!