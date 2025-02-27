Пятерка по культуре: культурные планы на выходные

Как говорится, мы в ответе за тех, кого приучили к еженедельным культурным анонсам, поэтому вот очередная порция событий, которые показались нам самыми интересными.
Начнем с больших экранов: в пятницу сообщество визуальных креаторов «СкажиСыр» приглашает всех ценителей красивого кадра в «Стрелку» на киновечер с основателем фотошколы «Взгляд» Григорием Соболевским: в программе вечера знакомство с фильмом «Последний черный из Сан-Франциско».
В субботу в «Художественном» покажут видеоверсию балета Джона Ноймайера «Стеклянный зверинец». Благодаря высочайшему мастерству артистов театра Hamburg Ballet пьеса Теннеси Уильямса прекрасно смотрится на балетной сцене и напоминает о том, что счастье мимолетно и обманчиво, мир иллюзий может стать клеткой, а выбор часто причиняет боль. Подробнее о тонкостях и деталях постановки, на которые стоит обратить внимание, перед сеансом расскажет арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка» и эксперт театральной премии «Золотая маска» Ксения Аитова.
А что, если добавить к большим экранам «наше все»? Для всех, кто хочет узнать, что получится в итоге, в воскресенье историк Вячеслав Вербовой прочитает в музее Эльдара Рязанова лекцию «Пушкин на экране» и разберет эволюцию презентации великого поэта на экранах и отличия прочтения этого образа в исполнении разных актеров: от Сергея Безрукова до – ДА! – Юрия Борисова.
Кто сказал: «А книга лучше?» Не прячьтесь, пожалуйста, мы тоже так думаем. Поэтому не можем не напомнить о том, что в воскресенье состоится очередная встреча участников книжного клуба кооператива «Бутылист» Book Club For Cats. В этот раз темой для обсуждения станут три антиутопии: «Песнь пророка» Пола Линча, «Особое мясо» Августины Бастеррика и «Война с саламандрами» Карела Чапека. Нам кажется, антиутопии идеально подходят для «открытия» весны!
А были ли в Самаре суфражистки? Для всех, кто давно хотел узнать ответ на этот вопрос, научный сотрудник Музея Модерна Елена Жидкова приготовила лекцию «Без цветов. Самарские суфражистки и 8 марта», которую прочитает в субботу. Это отличная возможность разобраться, как получилось, что Международный день солидарности трудящихся женщин превратился в праздник милых дам и цветов и что понимали под «женским вопросом» в XIX столетии.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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