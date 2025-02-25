Время детское: куда пойти с детьми

В четверг команда театра-кооперации детей ЛЕС начнет показ своей «Трилогии о любви» по Жигулевским сказкам в поддержку своего нового проекта «Книга-игра «Сказочный мир Самарской Луки», который призван сохранить и актуализировать наши жигулевские сказки. Зрителей ждут три самодостаточных спектакля, которые посвящены любви – ее многогранной – от бытовой до инфернальной – природе. Первый спектакль трилогии «Жадный барин» начнется в музее Алабина в половину седьмого.