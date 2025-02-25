Время детское: куда пойти с детьми

Выяснили, что кроме блинно-масленичных развлечений на этой неделе есть много интересного для всех, кто хочет провести время с детьми.
В четверг команда театра-кооперации детей ЛЕС начнет показ своей «Трилогии о любви» по Жигулевским сказкам в поддержку своего нового проекта «Книга-игра «Сказочный мир Самарской Луки», который призван сохранить и актуализировать наши жигулевские сказки. Зрителей ждут три самодостаточных спектакля, которые посвящены любви – ее многогранной – от бытовой до инфернальной – природе. Первый спектакль трилогии «Жадный барин» начнется в музее Алабина в половину седьмого.
В субботу в Центре креативных индустрий СамГТУ «АрхСлон» пройдет очередное архитектурное занятие из цикла «АРХИДАЧА»: на мастер-классе «Дача архитектора» дети смогут пофантазировать и создать собственный макет дачи, а после – забрать его с собой.
В котокафе «ЧуКОТка» составили масштабную программу на субботу: утром здесь пройдет уютный мастер-класс, на котором можно будет освоить базовую схему плетения и сделать милейшее колечко с кошачьей лапкой, а вечером начнется просмотр мультфильма «Десять жизней», который поможет отпраздновать день кошек в окружении милейших котиков – с горячим чаем и угощениями.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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