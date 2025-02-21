Встречаем выходные во всеоружии!

21 февраля

Дом рока

Лекция о русском роке

На лекции обсудят источники вдохновения отечественных рок-героев, вечное противостояние текста и музыки, забытые ВИА, сложности в комплектовании составов, рок-цензуру, а также современное состояние русского рока. Интересно? А то.



«Вечно молодой»

Открытие катка

Да. Мы чувствуем, как вы удивлены. Ибо уже совсем скоро плюс. Но! Вдруг вы не успели почувствовать себя Евгением Плющенко этой зимой. У вас еще есть шанс.



«Вечно молодой»

DROP.TUSA

Все, как обычно. Много рэпа, за вертаками Xochurapp, BigSmoke, Kotkin и секретный Guest. Кто бы это мог быть? Да какая разница. Главное то, что после запуска катка можно сбросить коньки и «повисеть»‎ под плотный бит.

22 февраля

«ХВАТ»

The Dawless

Авторы летнего гимна 2023 года The Dawless едут раздать в диско-клуб! Acid-house, electro, breaks – самые актуальные жанры олл найт лонг. Пожалуй, главная тусовка выходных. Быть и танцевать всенепременно!



«Посольство»

Вечеринка «Блеск»

Сразу в двух залах будет звучать музыка! В «Столовой» прозвучат сеты Adamova, Gammy Bear, а также выступит live-дуэт Davy Di Sana. В «Кладовой» управлять музыкальным вайбом будут Sergey Pfpf, Gabiiseven и NataLi. Блестяще? Посмотрим, но выглядит все это интригующе.



«Нулевая комната»

Открытие выставки «Тысячи людей меняют свою жизнь прямо сейчас»

Мы уже писали об этом ивенте, но напоминаем! Два казанских художника представят свое видение личных форм взаимодействия с травмой и стрессом. Актуально и смело. Пожалуй, одно из немногих высказываний авторов совриска относительно современной психотерапии.