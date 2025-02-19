Культурная карта выходного дня: от однодневной выставки до фестиваля уличного театра

В субботу в «Гудке» начнется V зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»: два дня артисты со всей страны будут радовать Самару своими выступлениями, кукольными спектаклями и мастер-классами. В программе фестиваля трогательный спектакль «Туда» от Санкт-Петербургского театра Vokrug, интерактивная постановка «На коврике» от московского театра «Театр вкуса», шоу уличного театра «Ларамбла» из Ростова-на-Дону и уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана. Одним из украшения фестиваля станет перфоманс на ходулях «Чикез ля Фрикез!» от организаторов фестиваля – независимого уличного театра «Пластилиновый дождь». Они же в воскресенье закроют фестиваль мистической постановкой «Обряд».