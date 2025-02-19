Культурная карта выходного дня: от однодневной выставки до фестиваля уличного театра

Превращаем содействие в составлении культурных планов на выходные в добрую традицию: вот пять анонсов, которые показались нам самыми яркими и интересными.
В субботу в «Гудке» начнется V зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»: два дня артисты со всей страны будут радовать Самару своими выступлениями, кукольными спектаклями и мастер-классами. В программе фестиваля трогательный спектакль «Туда» от Санкт-Петербургского театра Vokrug, интерактивная постановка «На коврике» от московского театра «Театр вкуса», шоу уличного театра «Ларамбла» из Ростова-на-Дону и уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана. Одним из украшения фестиваля станет перфоманс на ходулях «Чикез ля Фрикез!» от организаторов фестиваля – независимого уличного театра «Пластилиновый дождь». Они же в воскресенье закроют фестиваль мистической постановкой «Обряд».
В «Художественном» в субботу можно будет познакомиться с историей портретиста Нуреева, Шварценеггера и Кеннеди: зрителей ждет документалка «Арт-лекторий: глазами Джейми Уайлета». Фильм, рассказывающий о жизни наследника самой знаменитой американской художественной династии XX века, создавшего собственный живописный мир, полный поэзии и тонкого психологизма, покажут на языке оригинала с субтитрами.
Что было интересного в жизни Казимира Малевича до «Черного квадрата»? Как великий художник пришел к абстракции? На чем строилась его философия? Ответы на все эти вопросы узнают гости «ЗИМ Галереи»: лекция арт-критика и куратора галереи «Виктория» Сергея Баландина «Малевич до и после» начнется в субботу в четыре часа дня.
В шесть вечера в субботу в офисе галереи Виктория начнется однодневная выставка зинов Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта». Это отличная возможность увидеть восемь зинов учеников школы, которые старались визуальным языком выразить то, что трудно передать словами, и проголосовать за понравившиеся работы. Итоги голосования будут учитываться при формировании тиража.
С десяти утра до трех дня воскресенья можно будет бесплатно посетить выставку «Засушенному — верить» в Музее Модерна, на которой, кроме всего прочего, представлены луговые травы, собранные ботаником МГУ Владимиром Веховым в 1960-х возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок Соловецкого лагеря особого назначения. А в четыре часа в рамках финисажа выставки начнется кураторская экскурсия Нади Пантюлиной – старшего научного сотрудника Государственного биологического музея имени Тимирязева.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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