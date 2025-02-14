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Уикенд

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Врываемся в выходные с Антоном Сицовым!

Идеолог «Бори» и «Хвата» подробно и с чувством советует, как провести эти три дня. А еще немного ругает инди-музыку. Читаем – мы бы даже сказали вчитываемся – и повторяем за великими.

Пятница

Я пойду со свой женой на романтический ужин в ресторан. Поздно спохватился, поэтому придется идти в La Volte. Из приличных заведений это единственное, где был свободен стол, и где нас с удовольствием примут.

Суббота

Пора бы уже досмотреть сериал «Медведь», не понимаю восторженных отзывов по его поводу, сериал как сериал. Ну, а дальше все по классике! Встреча с друзьями в «Боре» или «Ветерке». Ночью советую посетить «Тур130» в «Вечно молодом» – везут товарища из «Кенты сквад» и «Зацени мне трек», а закончить ночь я рекомендую в «Хвате» на вечеринке от «Электроучастка».

Воскресенье

В воскресенье всем советую побыть дома. Подумать над своим поведением, не хитрить, не увлекаться обжорством, возможно почитать анекдоты и разгадать сканворд из журнала «Тещин язык». Никаких резких движений, только грамотные и обдуманные вибрации. Включите Марка Бернеса или Эдуарда Хиля и проникнитесь спокойствием и умиротворением перед рабочей неделей.

P.S. Не перевариваю инди-музыку, ходить на концерты и слушать ее не советую. Если, конечно, это не «Любовь эмигранта», но тут я бы тоже был осторожен.

Фото: Максим Монахов

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