В поисках шлетунов и забавных сосен: отправляемся в путешествие с детьми по Самаре и области

Не обязательно дожидаться весны, чтобы отправиться в путешествие с детьми: устроить настоящее приключение можно уже на этих выходных. Вместе с экскурсоводом и мамой (!)тройняшек Мариной Ерофеевой подготовили три маршрута для нескучных пеших – и не только – прогулок: отправляем открытку другу, составляем чек-лист «настроения реки» и катаемся на электричке!
Маршрут «Волшебно-исследовательский»
Гуляем по историческому центру и ищем шлетунов – волшебных созданий с крылышками, персонажей новых самарских легенд. Начинаем прогулку от главпочтамта на Ленинградской, где можно встретить сразу троих шлетунов-письмоносцев. Вдохновившись их примером, можно отправить открытку бабушке или другу.
Дальше движемся по Куйбышева, Некрасовской и Фрунзе и внимательно смотрим по сторонам. Вы встретите шлетунов у «Трех вязов» и возле филармонии. Кстати, зимой волшебные создания любят носить яркие шарфики и шапочки. Если вы умеете вязать, можно прихватить на прогулку крохотный комплект!
Поиски шлетунов приведут вас к воротам Музея Модерна. Можно остаться в кофейне White cup на чашку какао или провести время за исследованием пространства, форм и звуков в музее для детей «Зеленка».
Маршрут «Путь реки»
Нам очень повезло – как бы ни выглядела зима в городе среди домов, мы всегда можем спуститься к Волге и увидеть, как зимует большая река. Зимой Волга бывает очень разной! Понаблюдайте за ее изменениями, пройдя от заросшего старыми деревьями берега под Струковским садом до Ленинградского спуска, где находится «причал» судов на воздушной подушке. Отмечайте, есть ли туман, видно ли Жигулевские горы, сильный ли ветер, чьи следы есть на берегу – можно даже составить чек-лист «настроения реки».
А согреваться после прогулки идем в Библиотеку народов Поволжья – читать сказки в уютных гамаках вокруг маяка.
Маршрут «В лес на электричке»
Самый неочевидный маршрут зимой, ведь проще выехать за город на машине. Но для детей зимняя поездка на электричке – настоящее приключение! Отправляйтесь с железнодорожного вокзала до станции «Золотой бор». Обязательно берите с собой термос с чаем, бутерброды, веселые дорожные игры, запасные носки и варежки.
Сразу от станции вы попадете в сосновый лес. Если правильно подгадать расписание, то до обратной электрички у вас будет час – покорять сугробы, искать сосны с самой необычной формой стволов, дышать невероятным воздухом. Теплые эмоции, мокрые варежки и сплющенные об окно вагона любопытные носики вам гарантированы!
Фото: Марина Ерофеева
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