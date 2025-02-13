В поисках шлетунов и забавных сосен: отправляемся в путешествие с детьми по Самаре и области

Маршрут «Волшебно-исследовательский»

Гуляем по историческому центру и ищем шлетунов – волшебных созданий с крылышками, персонажей новых самарских легенд. Начинаем прогулку от главпочтамта на Ленинградской, где можно встретить сразу троих шлетунов-письмоносцев. Вдохновившись их примером, можно отправить открытку бабушке или другу.

Дальше движемся по Куйбышева, Некрасовской и Фрунзе и внимательно смотрим по сторонам. Вы встретите шлетунов у «Трех вязов» и возле филармонии. Кстати, зимой волшебные создания любят носить яркие шарфики и шапочки. Если вы умеете вязать, можно прихватить на прогулку крохотный комплект!

Поиски шлетунов приведут вас к воротам Музея Модерна. Можно остаться в кофейне White cup на чашку какао или провести время за исследованием пространства, форм и звуков в музее для детей «Зеленка».