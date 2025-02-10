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Нас ждем много хауса уже в эту субботу!

Тусовка пройдет уже в эту субботу. Помимо привычных хаус-рыцарей: Tilly, Ajin, Raul b2b Cue Cue, к нам мчит Максим Sanmix. Макс – прекрасный парень и стопроцентный харизматик, но, как говорится, хороший парень не профессия, а профессий у субботнего гостя хоть отбавляй! Sanmix – основатель промокоманды Palm, частый гость популярных московских и питерских заведений Underdog, Escapist, Strelka, IF, Union. Как говорится, моднее модного, поэтому в эту субботу не унываем и идем врываться в танец!

Фото: Архивы пресс-служб

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