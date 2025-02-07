Советуем, куда сходить на выходных!

Пятница

Квартирник с Борисом Чирковым, Дом рока

Квартирник-конферанс-концерт с медиатором НЕмузея рок-артефактов Борисом Чирковым. В программе: много ностальгии, истории про звездные тусовки, поэзия и, конечно же, песни под гитару. Душевный формат, прекрасный музей, ламповая атмосфера.

Концерт «ПУРГЕН», NO NAME BAR

Адепты отечественного хардкора, бэнд, который выступает уже 35 лет. Этим все сказано, одна из самых бескомпромиссных групп на отечественной хардкор-панк сцене, выступит уже сегодня. Интересный опыт, возможность увидеть частичку истории и живых легенд.

Техническое открытие пространства UHO

А вот и новое место подъехало! О нем неизвестно буквально ничего, но тем и интереснее! Сегодня обещают ди-джей сеты от Plastic Eyes и Gothblue... и все. Минимум информации, максимум ожидания. Адрес места: Куйбышева, 81, организаторы также сообщают о том, что вход располагается в арке. Интрига!

Суббота

LoFi House тусовка, пространство UHO

И снова новое местечко, и снова новые имена. Некий DJ Ugol обещает гонять танцевальную музыку с приглушенными барабанами и размытыми синтезаторами. Интересно? Пожалуй!

Тусовка Fractal Rave, «ХВАТ»

Туса аж на двух танцполах, одиннадцать диск-жокеев! Андеграунд техно, бескомпромиссная прямая бочка – все, как мы любим. Оптимальное развлечение для ночи субботы, если в воскресенье вообще никуда не надо.