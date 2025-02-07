Время детское: чем увлечь подростков

Каждое воскресенье художник Варвара Торокина ждет в самарской Третьяковке детей, которые хотят научиться работать в разных техниках и жанрах. Мастер-классы из серии «Мал Малевич» знакомят детей с различными художественными материалами и картинами, которые представлены в Третьяковской галерее.

В это воскресенье можно познакомиться с творчеством ребят из театра «Лес» – сообщества, в котором дети вместе с профессиональными художниками и деятелями из разных областей создают экспериментальные и новаторские продукты культуры и произведения театрального искусства. Уже в это воскресенье, 9 февраля, состоится показ спектакля «Белая ворона в черную полоску» о мелодии, которая звучит внутри.

В понедельник, 10 февраля, студенческое научное общество института экономики предприятий совместно с Центром киберспорта «КиберПланик» отметят День науки СГЭУ уроком по созданию настоящей компьютерной игры. А еще на мероприятии можно будет узнать, как получить первые инвестиции на свою разработку и профориентационную консультацию от практикующих специалистов сферы GameDev.

В следующий четверг, 13 февраля, историк и краевед Александр Житков расскажет, какими были сладости в досахарную эпоху, кто и когда придумал Chupa-chups, M&M’s и Raffaello и как Сальвадор Дали и Томас Эдисон связаны с конфетной индустрией. Лекция «От меда до киндерсюрприза: сладкая жизнь человека» пройдет в Детской картинной галерее.

Педагог и актриса СамАрта Полина Мусинова продолжает знакомить детей и подростков с методикой работы над ролью и настройкой на репетиционный процесс на серии тренингов «Класс юного актера». Следующее занятие назначено на понедельник, 17 февраля.