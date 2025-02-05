Пятерка по культуре: свежий взгляд на анималистику, новый лекторий, авторская лекция и не только!

Собака.ru всегда готова прийти на помощь всем, у кого нет времени на составление культурных планов: вот вам пять самых ярких – по версии редакции – культурных событий этой недели.
Завтра в «Горький центре» откроется новый культурный центр «Четверг», который начнет свою работу с выставки «Нас больше, чем трое». Работы Екатерины Мячиной, Ивана Ключникова, Софии Светловой и Саввы Зорина помогут подумать об искусстве как о возможности духовного поиска.
В «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки в четверг начнет работать выставка тольяттинского художника Яна Фридмана «Лай-Вой», которая докажет, что концепция главенства на планете homo sapiens не очень-то и верна, и поможет взглянуть на анималистику с нового ракурса.
Команда «Художественного» приготовила для ценителей поэзии Шекспира и высокого искусства еще один подарок: в субботу 8 февраля можно будет увидеть на большом экране очередную версию «Короля Лира» в исполнении труппы лондонского театра Globe. Постановку Нэнси Меклер представит кандидат искусствоведения Анна Лазанчина.
Третьяковка в Самаре в воскресенье запускает новый лекторий «СТУ-ПЕ-НИ»: первую лекцию «Модернизм: философия, искусство, архитектура» прочитают искусствовед Дарья Волкова и исследователь модернизма Максим Тюгин. Они расскажут о контексте появления модернизма в архитектуре и искусстве и познакомят с самыми яркими примерами модернизма в истории мировой культуры. Обсуждение в неформальной обстановке начнется в одиннадцать утра.
Вечером 9 февраля в рамках DJ Live Drum Show в Kowalski Club можно будет познакомиться с разнообразием трек-листа самарского режиссера и сценариста Егора Чичканова, который стоит за пультом под псевдонимом DJ Subbotka. В качестве разогрева перед шумной вечеринкой предлагаем перечитать его интервью для Sobaka.ru.
И, конечно же, какой февраль без Пастернака: бонусом к нашей пятерке идет авторская лекция арт-директора киноклуба «Ракурс» Валерия Бондаренко «За что мы любим Пастернака». В честь 135-летия выдающегося русского писателя, которое весь мир будет отмечать 10 февраля, филолог и культуртрегер расскажет разных гранях творчества Бориса Пастернака воскресным вечером в ЗИМ Галерее.
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов, Марина Немцева, архивы пресс-служб
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