Наряжаемся и впархиваем в выходные!

«ХВАТ» обязателен к посещению! Ребята празднуют двухлетие и привозят крутых диджеев. Обещает быть весело и очень шумно.

Пятница, 31 января

«47 градусов», тематическая вечеринка

За углом от «ХВАТа» находится новенький бар «47 градусов», и ребята собираются отмечать День рождения одного из главных русских напитков. В честь такого праздника соответствующая вечеринка, спешл и закуски.

Первая тусовка промо-команды MVP в баре «Вечно молодой». Организаторы вдохновились ночной жизнью и гламуром Москвы нулевых. Интересно посмотреть на реализацию идеи... да и просто сходить на что-то новенькое!

P.S. Если вы интроверт и не хотите идти в бар, берите томатные напитки, закуски и приезжайте ко мне в гости на Самарскую, накажу вас в Фифу!