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Уикенд

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Наряжаемся и впархиваем в выходные!

Антона знают все. Основатель знаменитой «Продленки», тусовщик и просто отличный парень. Антон внимательно проанализировал все самые классные события выходных, которые – внимание – начинаются уже в пятницу, и поделился своим топом. Изучаем, наряжаемся, танцуем. Формула стара как мир.

Пятница, 31 января
бару «ХВАТ» два года, Skrpump 

«ХВАТ» обязателен к посещению! Ребята празднуют двухлетие и привозят крутых диджеев. Обещает быть весело и очень шумно.

Пятница, 31 января
«47 градусов», тематическая вечеринка

За углом от «ХВАТа» находится новенький бар «47 градусов», и ребята собираются отмечать День рождения одного из главных русских напитков. В честь такого праздника соответствующая вечеринка, спешл и закуски.

Суббота, 1 февраля
«ВМ», вечеринка MVP 

Первая тусовка промо-команды MVP в баре «Вечно молодой». Организаторы вдохновились ночной жизнью и гламуром Москвы нулевых. Интересно посмотреть на реализацию идеи... да и просто сходить на что-то новенькое!

P.S. Если вы интроверт и не хотите идти в бар, берите томатные напитки, закуски и приезжайте ко мне в гости на Самарскую, накажу вас в Фифу!

Фото: Архивы пресс-служб

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