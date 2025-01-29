Культ культуры: четыре анонса для ценителей искусства

Что получится, если скрестить хип-хоп и балет? В поисках ответа на этот вопрос французский хореограф Мурад Мерзуки создал спектакль «Зефир» – в субботу 1 февраля его видеоверсию покажут в рамках программы «Лучшие театры мира в Художественном». Хореограф убежден, что между танцем и странствиями очень много общего, поэтому полем действия для его спектакля стал корабль и окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная.