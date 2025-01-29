Культ культуры: четыре анонса для ценителей искусства

Для всех, кто еще не успел составить культурную программу недели, предлагаем оценить нашу подборку культ-анонсов, в которой нашлось место разным арт-форматам: от лекции на балета.
Как Дмитрий Шостакович ответил на критику ЦК ВКП (б) на первой полосе газеты «Правда»? Историк и научный сотрудник Музея Модерна Леонид Копылов расскажет об этом в четверг 30 января: лекция «Антиформалистический раек Шостаковича» посвящена истории одноактной сатирической мини-оперы, посвященной собранию музыкальных критиков, разоблачающих «формализм», которая попала на сцену только после смерти композитора.
Чем прекрасна графика? Двести сорок ответов на этот вопрос будут ждать всех интересующихся на выставке «Точка и линия», которая откроется в пятницу 31 января в Самарской областной библиотеке. Экспонатами выставки станут работы Ильи Глазунова, Дмитрия Санджиева, Вадима Сушко и других художников из коллекции Олега Фомина – одного из крупнейших коллекционеров графики в России.
Как смотреть экспериментальные постановки? На этот вопрос в пятницу 31 января ответит театральный режиссер Дмитрий Волкострелов: галерея «Виктория» организовала публичную встречу, на которой один из главных новаторов российского театра и лауреат национальной премии «Золотая Маска» расскажет об отношениях театра и современного искусства. В роли модератора встречи, которая пройдет в Музее Модерна, выступит театральный критик и эксперт театральных фестивалей и конкурсов Ксения Аитова.
Что получится, если скрестить хип-хоп и балет? В поисках ответа на этот вопрос французский хореограф Мурад Мерзуки создал спектакль «Зефир» – в субботу 1 февраля его видеоверсию покажут в рамках программы «Лучшие театры мира в Художественном». Хореограф убежден, что между танцем и странствиями очень много общего, поэтому полем действия для его спектакля стал корабль и окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная.
Почему Шекспир будет актуален всегда? Один из самых убедительных аргументов можно получить в воскресенье 2 февраля: на большом экране #ёкино покажут «Бурю» – самую фантастическую пьесу Шекспира в исполнении одного из мощнейших актерских составов театра Globe. Всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу. А что достанется зрителям? Взрывной юмор, театральные чудеса, величественная поэзия барда.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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