Яга что? Да-да, «Яга-бар»! Новое заведение на Молодогвардейской,70. И уже завтра состоится его техоткрытие вечеринкой Manifest 2.0, где будут звучать лайвы электронных музыкантов и, конечно же, драм энд бас! А куда без него в 2025-ом. Про новое место ничего не знаем, кроме того, что владельцы любят нейронные картинки и руническую вязь.