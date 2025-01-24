Стендап, листенинг-сессия, техно и джаз – что же выбрать? Не надо выбирать, мчим на все. Смотрим редакционную подборку, планируемся, а иногда и слегка удивляемся.
24 января, «ВМ»
Стендап и ди-джеи
Начинаем со стендапа! Смеемся в кулачок над робкими шутейками. Организаторы обещают отточенный материал от королей хохота. Сразу после – танцуем под треки ди-джеев с цифрами в никах: Eighteen & Gabiiseven. И пускай ребятам не семь и не восемнадцать, но жаришка в их сетах будет точно.
25 января, «ХВАТ»
«Сабкультура»
Бейс-музыка! Орава диск-жокеев (аж семь человек), одного из них зовут D-Twize, все мы его помним как аборигена. Но нет, Спб! Значит выпорхнула «птичка». Более ничего про вечеринку написать не можем... Так как и не знаем бОльшего.
25 января, «Яга-бар»
Техоткрытие и Manifest 2.0
Яга что? Да-да, «Яга-бар»! Новое заведение на Молодогвардейской,70. И уже завтра состоится его техоткрытие вечеринкой Manifest 2.0, где будут звучать лайвы электронных музыкантов и, конечно же, драм энд бас! А куда без него в 2025-ом. Про новое место ничего не знаем, кроме того, что владельцы любят нейронные картинки и руническую вязь.
25 января, «ВМ»
Listening Session Vol.2
И снова разговоры о музыке! На этот раз обсудить знаковые хип-хоп альбомы приедет музжурналист Илья Скиллз. Компашку ему составят: UrmanovE, Kotkin, Xochurapp и BigSmoke. Курить вредно, а формат – огонь, рекомендуем.
26 января, и снова «ВМ»
Вечерний джаз
Джаз, джэмы, импровизация и живой звук. Оптимально, чтобы набраться сил, выпить чего-нибудь с пузырьками и слегка замедлиться.
Фото: Архивы пресс-служб
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