Куда пойти с детьми в январе: музейный клуб, лекция про елочные игрушки и занятия с художником

В «Заварке» в эту субботу пройдет очередное собрание «Музейного клуба» Арины Гусаровой. Концепция этого клуба проста и прекрасна: в клубе детей (обязательно старше семи лет!), которые и так везде учатся, не нагружают учением. С ними пьют чай, разговаривают и слушают, не перебивая. А еще играют: на эту субботу запланирован «Крокодил» и другие игры на ассоциации.