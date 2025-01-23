Куда пойти с детьми в январе: музейный клуб, лекция про елочные игрушки и занятия с художником

Специально для всех, кто думает, чем удивить своих детей, собрали три интересных предложения, которыми можно воспользоваться в эту субботу, и два анонса на февральскую перспективу.
Начнем с лекции «Елочная игрушка – вчера и сегодня», которую историк и краевед Александр Житко прочитает в музее «Детская картинная галерея». Это отличная возможность посмотреть, как выглядели елочные игрушки разных периодов, узнать, чем рождественские украшения отличаются от новогодних, и выяснить, как изменились елочные игрушки после первого полета человека в космос. Лекция начнется в субботу в 15:30.
В «Заварке» в эту субботу пройдет очередное собрание «Музейного клуба» Арины Гусаровой. Концепция этого клуба проста и прекрасна: в клубе детей (обязательно старше семи лет!), которые и так везде учатся, не нагружают учением. С ними пьют чай, разговаривают и слушают, не перебивая. А еще играют: на эту субботу запланирован «Крокодил» и другие игры на ассоциации.
В Третьяковке в Самаре в субботу стартуют занятия в рамках абонемента «Цвет абонемента – красный!». Подростки от семи до десяти лет под руководством художника Ивана Ключникова на примере конкретных произведений познакомятся с разнообразными понятиями в живописи – от супрематизма и монохромности до пространства и экспрессии – и создадут собственные творческие работы.
А вот вариант для тех, кто любит долгосрочное планирование!
Первого февраля в «Зеленке» стартует курс А. Вейса «Уютное вязание». Это отличная возможность научиться основам вязания, освоить технику воздушных петель и своими руками сделать браслет, закладку для книги или шарфик для любимого шлетуна.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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