Кто приедет на январские чтения? Отвечает Валентин Воробьев

Собака.ru попросила организатора поэтических чтений Валентина Воробьева «Цифра» рассказать, что 2024 год принес литературному комьюнити, и какие поэты выступят на январской встрече.

«2024 год выглядел, по крайней мере в области самарской литературы, как очень отчетливое затишье перед бурей. Прорывных книжных бестселлеров практически не случилось, новые литературные проекты еще не «обросли мясом», а самой читаемой цифровой книгой стала «Мастер и Маргарита», что абсолютно логично: экранизация оказалась удачной. Но не пора ли обратить внимание на еще живых авторов?

Конечно, не все так плохо. В недалеком будущем нас ожидают несколько межрегиональных проектов, которые помогут молодым авторам достучаться до зрителей, слушатели откроют для себя новые имена, а отличительная черта литературной Самары – это обилие мероприятий: поволжским творцам намного ближе праздновать сатурналии на десятках фестивалей, чем проводить время в одиночку. Книжный фестиваль «Время читать» подарил жителям города возможность пообщаться с издателями, пополнить коллекции нужными книгами и, чего греха таить, хорошенько расслабиться под отличный музыкальный лайн-ап. Для писателей обстановка не хуже: фестиваль имени Михаила Анищенко сумел собрать более пятидесяти авторов со всей России, а проделывать такое более десяти лет кряду – большое достижение.



Очень порадовали новые лица: например, музыкант-мультиинструменталист Светлана Наквасина запустила совместный проект нескольких академических музыкантов и поэтов, умеющих работать со сценой. Этот проект стал глотком свежего воздуха в череде бесконечных местечковых микромероприятий, которые не предлагают нам ничего, кроме давно приевшихся форматов. И конечно, говоря про симбиоз музыки и литературы, нельзя не отметить проект «Бертран»: идея класть тексты писателей на музыку не нова, но, как всегда, дьявол в деталях. Тексты Дмитрия Воденникова и Алексея Сажнева требуют максимально выверенных музыкальных решений, причем требуют крайне настойчиво. И музыканты, по моему скромному мнению, справляются.



Без ложки дегтя не обойтись: несмотря на обилие публичных активностей, постоянные фоторепортажи с мест событий и радостные отзывы от довольных зрителей, складывается ощущение, что литературная Самара почти исчерпала свой внутренний лимит – развитие стагнировалось на уровне 2020 года, а для молодых авторов найти точку входа в профессиональную деятельность стало нетривиальной задачей. Сказывается отсутствие постоянно работающих институций, заметных в молодежном инфополе, сказывается недостаток мотиваций у энтузиастов развития региональной литературы. Надеюсь, в 2025 мы либо получим следующее поколение авторов, которые внезапно вырвутся из зоны незаметности, и которым есть что сказать, либо увязнем в одних и тех же лицах, которые не скажут нам ничего нового.

Со своей стороны, мы делаем все, чтобы не пойти по второму сценарию: 24 января в баре «Другой Zombie» пройдет очередная встреча «Цифры»: кроме самарских авторов на вечер чтений приедут шесть талантливых поэтов из Пензы, готовых представить свои стихи, включая одного из издателей журнала «Рой» Веру Дорошину и одну из организаторов всероссийского поэтического фестиваля «Мурмураль» Аню Коноваленко. В программе вечера запланированы не только выступления со стихами, но и живая музыка, а все, кто хочет выступить, могут написать организаторам: после основной программы будет работать открытый микрофон. Важный момент: «Цифра» - это не только возможность послушать хорошие стихи, но и помочь приюту «Лакшми»: с каждого вечера мы перечисляем деньги на корм для котиков!»