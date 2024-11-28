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Акустическое караоке, дегустация от команды «Л.Е.С.» и кино о кино: чем заняться в пятницу

Специально для всех, кто хочет провести последнюю пятницу ноября красиво, выбрали три сценария на любой вкус. Не благодарите.

  • В «Рюмочке»  готовят премьеру нового формата для всех, кто любит радовать себя и – если повезет – окружающих хорошей песней: в пятницу в гастробаре запустят акустическое караоке! Это отличная возможность исполнить любимые хиты в аранжировке «Яхта Парус Band».
  • Ценителей экстравагантных коктейлей в пятницу ждут в «Тати Номи», куда в гости приедет команда московского ресторана «Л.Е.С.», чтобы организовать дегустацию фирменного special-меню и прочитать лекцию.
  • Поклонников самарского кинематографа и режиссерского таланта лауреата ежегодной премии Собака.ru «ТОП-50: Самые знаменитые люди Самары и Тольятти -2024» Инги Пеннер ждут в «Художественном», где пройдет показ и обсуждение фильма «Кино о кино» из документального цикла «Неочевидная Самара».

И конечно, не забудьте принять участие в главной гастрономической премии города «Что Где Есть в Самаре»: пятница станет последним днем голосования

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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