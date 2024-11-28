Акустическое караоке, дегустация от команды «Л.Е.С.» и кино о кино: чем заняться в пятницу

Специально для всех, кто хочет провести последнюю пятницу ноября красиво, выбрали три сценария на любой вкус. Не благодарите.

В «Рюмочке» готовят премьеру нового формата для всех, кто любит радовать себя и – если повезет – окружающих хорошей песней: в пятницу в гастробаре запустят акустическое караоке ! Это отличная возможность исполнить любимые хиты в аранжировке «Яхта Парус Band».

! Это отличная возможность исполнить любимые хиты в аранжировке «Яхта Парус Band». Ценителей экстравагантных коктейлей в пятницу ждут в «Тати Номи», куда в гости приедет команда московского ресторана «Л.Е.С.» , чтобы организовать дегустацию фирменного special-меню и прочитать лекцию.

, чтобы организовать дегустацию фирменного special-меню и прочитать лекцию. Поклонников самарского кинематографа и режиссерского таланта лауреата ежегодной премии Собака.ru «ТОП-50: Самые знаменитые люди Самары и Тольятти -2024» Инги Пеннер ждут в «Художественном», где пройдет показ и обсуждение фильма «Кино о кино» из документального цикла «Неочевидная Самара».

И конечно, не забудьте принять участие в главной гастрономической премии города «Что Где Есть в Самаре»: пятница станет последним днем голосования