Посмотреть оперу, сходить на Продленку и послушать новый микстейп: чем заняться в эти выходные

Не знаем, как вы планировали провести этот уик-енд, поэтому напомним самые интересные анонсы, которые могут украсить программу выходного дня.

В субботу на больших экранах Художественного покажут видеоверсию оперы «Вольный стрелок» – леденящую душу мрачную фантастическую историю с оттенком сказок братьев Гримм в невероятных декорациях Филиппа Штёльцля. О том, почему эта постановка стала важным событием для ценителей классики, расскажет музыковед и кандидат искусствоведения Анна Лазанчина.

покажут видеоверсию оперы – леденящую душу мрачную фантастическую историю с оттенком сказок братьев Гримм в невероятных декорациях Филиппа Штёльцля. О том, почему эта постановка стала важным событием для ценителей классики, расскажет музыковед и кандидат искусствоведения Анна Лазанчина. В Музее Эльдара Рязанова предлагают научиться читать кино. Очередное занятие ридинг-группы Олега Горяинова , которое пройдет в субботу, будет посвящено одной из глав книги французского теоретика кино и исследователя звука Мишеля Шиона и покажет, как текст проясняет разницу неочевидных звуковых эффектов от «Звездных воин» и анимации до фильмов Тарковского.

предлагают научиться читать кино. Очередное занятие ридинг-группы , которое пройдет в субботу, будет посвящено одной из глав книги французского теоретика кино и исследователя звука Мишеля Шиона и покажет, как текст проясняет разницу неочевидных звуковых эффектов от «Звездных воин» и анимации до фильмов Тарковского. Всех, кто давно хотел поговорить с самарским художником Алексеем Журавлевым , в субботу ждут в Skuratov Coffee на Молодогвардейской, где выставка его графики Cacau e Suor откроется артист-током, который будет модерировать куратор Галереи Виктория Анастасия Альбокринова.

, в субботу ждут в Skuratov Coffee на Молодогвардейской, где выставка его графики Cacau e Suor откроется артист-током, который будет модерировать куратор Галереи Виктория Анастасия Альбокринова. В субботней программе «Сигнала» – очередное собрание «Продлёнки 2к17» , на котором Timerbai, ZPB, Woo и Anton Veganov представят треки 2010-2017 годов и откроют атмосферный портал в прошлое.

, на котором Timerbai, ZPB, Woo и Anton Veganov представят треки 2010-2017 годов и откроют атмосферный портал в прошлое. В Музее Модерна пройдет открытый показ по итогам танцевальной лаборатории lima, участники которой в течение пяти дней искали ответы на вопросы о лиминальности внутри тела, пытаясь найти и определить переход как телесное явление. Всех, кто хочет погрузиться в состояние постоянного перехода и поиска, окунувшись в трансцендентный мир маршрутов и порталов, ждут в воскресенье.